Lei inclui Festival Pingo da Mei Dia, tradicional em Mossoró (RN), no calendário turístico oficial

Foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25) a Lei 15.218/25 , que inclui no calendário turístico oficial o Festival Pingo da Mei Dia, realizado em junho em Mossoró (RN). O objetivo da lei é divulgar o evento nacionalmente.

O festival surgiu em 2009 e reúne trios elétricos e apresentações de forró tradicional. A festa mistura elementos de carnaval e de festa junina e consolidou-se como parte da cultura nordestina.

A nova lei teve origem no PL 3035/23, apresentado pelo ex-deputado Paulinho Freire (União-RN).

Em 2024 e 2025, o evento recebeu, em média, 240 mil pessoas. Durante o festival, trios elétricos percorrem o Corredor Cultural de Mossoró, acompanhados por participantes com trajes típicos. O espaço também abriga o evento Mossoró Cidade Junina.