Polícia Civil investiga tentativa de estupro no centro de Três Passos

Vítima foi agredida com chutes e socos, mas conseguiu escapar; Polícia Civil investiga o caso

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
26/09/2025 às 10h39
Polícia Civil investiga tentativa de estupro no centro de Três Passos
(Foto: Reprodução)

A Polícia Civil investiga uma tentativa de estupro em via pública, por volta das 21h10 de terça-feira (23), na rua Carlos Gomes, centro de Três Passos, próximo à Selita Enxovais. A vítima, uma mulher de 34 anos, foi atacada com socos e chutes após um homem pular de uma árvore próxima a ela. O agressor derrubou a mesma no chão e desferiu diversos golpes como puxões de cabelo, chutes nas costas, socos e batia o rosto da vítima contra o chão. Ele não possuía arma alguma.

Apesar dos ferimentos causados pelas agressões, a mulher conseguiu reagir e fugiu do local. O agressor também fugiu. Segundo o Delegado Marion Volino, as diligências investigativas estão em andamento, com prioridade no esclarecimento dos fatos e responsabilização do autor. Câmeras de segurança próximas ao fato estão sendo analisadas, no entanto, o suspeito ainda não foi identificado.

A vítima se direcionava para sua residência no momento do ataque, vindo do sentido Instituto Estadual Érico Veríssimo à Sorveteria Dobom.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
