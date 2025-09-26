Polícia Civil investiga tentativa de estupro no centro de Três Passos

A Polícia Civil investiga uma tentativa de estupro em via pública, por volta das 21h10 de terça-feira (23), na rua Carlos Gomes, centro de Três Passos, próximo à Selita Enxovais. A vítima, uma mulher de 34 anos, foi atacada com socos e chutes após um homem pular de uma árvore próxima a ela. O agressor derrubou a mesma no chão e desferiu diversos golpes como puxões de cabelo, chutes nas costas, socos e batia o rosto da vítima contra o chão. Ele não possuía arma alguma.

Apesar dos ferimentos causados pelas agressões, a mulher conseguiu reagir e fugiu do local. O agressor também fugiu. Segundo o Delegado Marion Volino, as diligências investigativas estão em andamento, com prioridade no esclarecimento dos fatos e responsabilização do autor. Câmeras de segurança próximas ao fato estão sendo analisadas, no entanto, o suspeito ainda não foi identificado.

A vítima se direcionava para sua residência no momento do ataque, vindo do sentido Instituto Estadual Érico Veríssimo à Sorveteria Dobom.