Comissão debate carreira dos empregados de empresa pública de serviços hospitalares

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (30) para discutir a reestruturação da carreira dos empregados públicos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). O debate será às 16h30, no plenário 8.

A audiência atende a requerimento do deputado Prof. Reginaldo Veras (PV-DF). Segundo ele, a Ebserh exerce papel fundamental na saúde e na educação, mas enfrenta alta rotatividade de profissionais e dificuldades de contratação devido a uma carreira considerada mal estruturada.

O parlamentar afirma que é preciso implementar medidas já discutidas em grupos de trabalho, como plano de cargos, carreiras e salários, adicional de titulação, seguro de vida e previdência complementar. “A reestruturação da carreira da Ebserh é estratégica para o avanço da saúde e da educação, assegurando mais qualidade, consistência e estabilidade nos serviços prestados”, diz Veras.