Sexta, 26 de Setembro de 2025
10°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Empresas ligadas ao PCC movimentaram R$ 1 bilhão, diz Receita

Investigados compraram iate, carros de luxo e imóveis

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/09/2025 às 20h36

As empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) , investigadas por fraudes em combustíveis em São Paulo, movimentaram mais de R$ 1 bilhão entre 2020 e 2024 , segundo a Receita Federal.

A Operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25), em São Paulo, aponta que organização criminosa usava postos de combustíveis, motéis e empresas de fachada para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimôni o.

As investigações revelaram que os criminosos usavam dinheiro em espécie e maquininhas (de crédito e débito) via fintechs para lavagem dos recursos ilícitos, que depois eram usados para compra de imóveis e outros bens .

Com os recursos do esquema, foram comprados bens de alto valor, como um iate de 23 metros; dois helicópteros; um Lamborghini Urus, avaliado em R$ 4 milhões; além de terrenos de mais de R$ 20 milhões .

"Estima-se que os bens identificados representem apenas 10% do patrimônio real dos envolvidos", informa a Receita.

Segundo a Receita, mais de 60 motéis, ligados ao grupo e em nome de "laranjas", teriam movimentado R$ 450 milhões , com lucro de 45 milhões. Há indícios de lavagem de dinheiro no uso de 21 CNPJs vinculados a 98 estabelecimentos de uma mesma franquia.

Apesar da movimentação bilionária, as empresas emitiram apenas R$ 550 milhões em notas fiscais, entre 2020 e 2024, e pagaram R$ 25 milhões em tributos federais (2,5% da movimentação financeira). O lucro para os criminosos chegou a quase 90 milhões no período.

Ainda com a construção de 14 prédios residenciais em Santos, em 2010, o grupo movimentou R$ 260 milhões.

A Receita Federal também detectou irregularidades nas declarações de Imposto de Renda, em que membros da família do principal alvo aumentaram o patrimônio em cerca de R$ 120 milhões.

Operação Spare

A Operação Spare cumpriu 25 mandados de busca e apreensão na capital paulista e nas cidades de Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco.

Um dos principais alvos atua há mais de 20 anos em rede de postos de combustíveis, criada para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. "A estrutura foi identificada a partir da concentração de empresas sob responsabilidade de um único prestador de serviço, que formalmente controlava cerca de 400 postos - sendo 200 vinculados diretamente ao alvo e seus associados", diz comunicado da Receita.

>> Ouça na Radioagência Nacional:


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 9 horas

Festival Revelando SP começa com cultura produzida fora das capitais

Criações de várias cidades podem ser vistas até domingo

 Iniciativa discutiu sobre construção de estratégias integradas para o enfrentamento à violência contra a mulher -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Sistema prisional Há 10 horas

Seminário debate sobre violência contra a mulher e identidades masculinas no sistema prisional

A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), por meio do Comitê de Políticas Públicas de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egr...

 Balanço positivo do Ganha-Ganha Farroupilha com mais notas fiscais emitidas durante a campanha e com comércio aquecido -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz 
Fazenda Há 10 horas

Nota Fiscal Gaúcha premia cidadãos e fortalece o varejo com campanha Ganha-Ganha Farroupilha em setembro

O programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) realizou seu sorteio mensal de número 156 , distribuindo R$ 200 mil em prêmios entre cidadãos que pediram CPF n...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS

Ações de conscientização reforçam cuidados com vítimas de trânsito
Geral Há 11 horas

PCC usa postos e motéis para lavagem de dinheiro, aponta operação

Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em SP

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 25°
12° Sensação
4.02 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sábado
29° 11°
Domingo
20° 13°
Segunda
30° 12°
Terça
18° 17°
Quarta
20° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 5 horas

Gabriel Bandeira bate recorde no Mundial de natação de Singapura
Economia Há 5 horas

Toyota suspende produção no país após chuva destruir fábrica em SP
Senado Federal Há 8 horas

CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Esportes Há 9 horas

COB Expo inicia com homenagens a multicampeões olímpicos e mundiais
Internacional Há 9 horas

Tenda de jornalistas palestinos é bombardeada após reunião com Fenaj

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,01%
Euro
R$ 6,26 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 622,117,48 +0,02%
Ibovespa
145,306,23 pts -0.81%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6836 (25/09/25)
05
16
29
33
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3496 (25/09/25)
01
04
05
08
09
11
13
14
15
16
17
18
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias