Nota Fiscal Gaúcha premia cidadãos e fortalece o varejo com campanha Ganha-Ganha Farroupilha em setembro

O programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) realizou seu sorteio mensal de número 156 , distribuindo R$ 200 mil em prêmios entre cidadãos que pediram CPF na nota durante o mês de agosto. Também foi realizado o sorteio extra da campanha Ganha-Ganha Farroupilha, com cinco prêmios de R$ 10 mil, em celebração ao mês mais tradicionalista do ano, valorizando a cultura gaúcha e impulsionando o comércio local.

O prêmio principal de R$ 50 mil foi para um consumidor da Serra Gaúcha, enquanto os prêmios extras do Ganha-Ganha foram destinados a participantes de São Leopoldo, Cruz Alta, Cachoeirinha, Gravataí e Porto Alegre. Ao todo, foram 71,9 milhões de bilhetes concorrendo no sorteio mensal e 18 milhões na campanha especial.

Os premiados estão sendo comunicados por mensagens de SMS e por e-mail. Eles terão 90 dias para fazer a solicitação dos valores a partir da homologação do concurso, que ocorrerá nos próximos dias. O resgate deve ser realizado pelo site ou pelo aplicativo do NFG: é preciso fazerlogincom os dados e acessar a aba “meus prêmios”. O depósito pode ser feito em conta do Banrisul ou via Pix para outras instituições, desde que a chave seja o CPF. O repasse não é imediato, mas, uma vez feita a solicitação dentro do prazo, o valor está garantido.

O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, reforçou o papel da plataforma do NFG como ferramenta de transformação. “Nosso objetivo é ajudar a sociedade com os nossos instrumentos, apoiar iniciativas específicas dos setores. Estamos contentes em mostrar que já houve incremento nos pedidos de CPF na nota com a ação do Ganha-Ganha Farroupilha. Ganha o Estado, ganha o varejo, ganha o consumidor.”

Passo a passo para o resgate do prêmio



1. No site ou no aplicativo, efetue o login com seu CPF e senha;

2. Na aba "meus prêmios", solicite o resgate;

3. Informe os dados solicitados pelo sistema e aguarde a disponibilização do prêmio.

Ganha-Ganha: mais que sorte, é cidadania

Criada para fortalecer o varejo e valorizar o mês Farroupilha, a campanha Ganha-Ganha Farroupilha uniu governo, entidades e comércio em uma ação conjunta que movimentou a economia e espalhou cultura. Empresas participantes ofereceram promoções e condições especiais, enquanto o Estado e os parceiros divulgaram a iniciativa para atrair consumidores.

“A Ganha-Ganha Farroupilha chegou ao fim com inúmeras vitórias, não somente das pessoas que foram sorteadas. Ganhou o varejo gaúcho, que se fortaleceu com o engajamento dos consumidores e com a valorização do comércio local, e também a nossa cultura, que foi exaltada, vivida e compartilhada”, destacou a coordenadora executiva da campanha, Roberta Fornari.

Resultados refletem engajamento e fortalecem o comércio

Durante os 15 dias de campanha, houve um aumento na emissão de notas fiscais. Foram 139 milhões pedidos de CPF na nota durante o período, superando os números de 2024 e 2023, em 3% e 15%, respectivamente. Para o coordenador-adjunto do NFG, Anderson Mantovani, os dados comprovam o sucesso da campanha. “A campanha fortaleceu o engajamento e ampliou a presença do programa em todo o Estado.”

“O Ganha-Ganha foi muito importante, divulgando a marca do NFG e assim, alcançando muitos cidadãos e novos participantes. Queremos com essa ação seguir um dos objetivos do programa: tornar o CPF na nota uma tradição para todos os gaúchos”, celebra o coordenador do NFG, Fernando Rodrigues dos Santos.

O impacto do Ganha-Ganha Farroupilha foi sentido diretamente no setor varejista. Para o presidente da Câmara de Dirigente Lojistas (CDL) de Porto Alegre, Irio Piva, a ação foi além da economia. “O Estado está nos ajudando a levar a nossa cultura para fora, além dos resultados na economia. E o varejo também pode ajudar o Estado, sendo um disseminador da cultura de solicitar o CPF na nota.”

Já o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, destacou a facilidade proporcionada pela plataforma do NFG. “Para fazer uma campanha assim, somos limitados pois existe muita burocracia. Com o Nota, não houve nada disso. Queremos seguir fazendo, ampliando isso, trabalhar lado a lado e unir esforços. É fundamental que nós, como entidade, possamos fortalecer o consumidor a solicitar inclusão do CPF na nota”, concluiu.