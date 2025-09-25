Em painel da TranspoSul, vice-governador destaca aumento dos investimentos do Estado em infraestrutura de logística

O vice-governador Gabriel Souza participou do painel “Modelo de Expansão da Infraestrutura Rodoviária no RS”, durante a 24ª TranspoSul – Feira e Congresso de Transporte e Logística - que ocorreu na quinta-feira (25/9) na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). Os secretários de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, também foram painelistas do encontro, mediado pelo presidente do Grupo Lebes, Otelmo Drebes.

Investimentos em rodovias

Durante o evento, o vice-governador destacou o aumento da média histórica do orçamento do Departamento de Estradas de Rodagem (Daer), após 2022, o que permitiu melhorar a qualidade das rodovias gaúchas, beneficiando o setor de logística e transportes. “Antes disso, durante mais de uma década, o Daer teve, em média, R$ 150 milhões de orçamento para fazer investimentos e custeio em toda a malha rodoviária estadual. Após as reformas, conseguimos investir, só no ano passado, R$ 1,7 bilhão de reais em rodovias. Isto é, tivemos, em um ano, um valor de investimento equivalente a quase 11 anos”, ressaltou.

O vice-governador falou sobre os investimentos diretos, com recursos do Estado, e indiretos, por meio de parcerias com a iniciativa privada, que o governo do Estado já fez e vem fazendo para melhorar a infraestrutura gaúcha. “Em relação aos investimentos diretos, é preciso falar da mãe de todas as políticas públicas: a responsabilidade fiscal. Sem dinheiro em caixa, não é possível fazer investimentos diretos. Por isso, as reformas iniciadas nas duas gestões anteriores e aprofundadas na atual é tão importante. Foram elas que viabilizaram um volume de investimentos que há muitos anos não víamos no Rio Grande do Sul”, salientou Gabriel.

Gabriel destacou que com reformas estruturantes, RS conseguiu investir, só no ano passado, R$ 1,7 bilhão de reais em rodovias -Foto: Bruno Todeschini/Divulgação

Concessões



O vice-governador afirmou que as concessões permitiram prever um investimento de cerca de R$ 4,3 bilhões no Bloco 2, que contempla estradas localizadas nas regiões do Vale do Taquari e Norte, para os próximos dez anos e um investimento total de R$ 5,8 bilhões nos 30 anos da concessão. Já no Bloco 1, que abrange Região Metropolitana, Serra Gaúcha e Litoral, a previsão é de R$ 6,7 bilhões de investimento nos 30 anos de concessão, sendo R$ 4,7 bilhões nos primeiros 10 anos.

Reconstrução da malha rodoviária

O secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, abordou o trabalho feito pelo governo Eduardo Leite especificamente após o evento climático do ano passado. "Estamos, desde o início da enchente, em um trabalho forte de reconstrução do Rio Grande do Sul, pensando na proteção das pessoas. O Plano Rio Grande foi nossa estratégia para enfrentar esses desafios. Um dos maiores envolve a qualificação da nossa infraestrutura logística, pois é preciso reconstruir nossas estradas. Porém, não basta apenas reconstruir o que perdemos, temos que refazer melhor, com novos parâmetros hidrológicos a serem observados. Esse é nosso objetivo e é isso que estamos entregando aos gaúchos", ressaltou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, falou sobre a importância da TranspoSul, destacando que traz relevantes discussões sobre um setor que é essencial para o avanço gaúcho. “As áreas de transporte e logística são essenciais para o desenvolvimento do nosso Estado. Elas conectam a produção gaúcha aos mercados nacionais e internacionais, garantem competitividade às nossas indústrias e ao agronegócio, e são responsáveis por milhares de empregos diretos e indiretos. O governo do Estado está comprometido em apoiar o setor, que gera oportunidades, impulsiona investimentos e coloca o Rio Grande do Sul na rota da inovação e da eficiência logística”, ressaltou o secretário.

Qualificação do setor de logística e transporte foi apontada como fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado -Foto: Bruno Todeschini/Divulgação

A TranspoSul

O seminário da TranspoSul reúne lideranças do agronegócio, da indústria, do comércio e do governo do Estado para debater os rumos da logística e infraestrutura rodoviária no Rio Grande do Sul. A 24ª TranspoSul, realizada pelo Sindicado das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs), começou na terça-feira (23/9) e terminará na sexta-feira (26/9).