Em painel da TranspoSul, vice-governador destaca aumento dos investimentos do Estado em infraestrutura de logística

O vice-governador Gabriel Souza participou do painel “Modelo de Expansão da Infraestrutura Rodoviária no RS”, durante a 24ª TranspoSul – Feira e Congresso de Transporte e Logística - que ocorreu na quinta-feira (25/9) na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). Os secretários de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, também foram painelistas do encontro, mediado pelo presidente do Grupo Lebes, Otelmo Drebes.
Investimentos em rodovias
Durante o evento, o vice-governador destacou o aumento da média histórica do orçamento do Departamento de Estradas de Rodagem (Daer), após 2022, o que permitiu melhorar a qualidade das rodovias gaúchas, beneficiando o setor de logística e transportes. “Antes disso, durante mais de uma década, o Daer teve, em média, R$ 150 milhões de orçamento para fazer investimentos e custeio em toda a malha rodoviária estadual. Após as reformas, conseguimos investir, só no ano passado, R$ 1,7 bilhão de reais em rodovias. Isto é, tivemos, em um ano, um valor de investimento equivalente a quase 11 anos”, ressaltou.
O vice-governador falou sobre os investimentos diretos, com recursos do Estado, e indiretos, por meio de parcerias com a iniciativa privada, que o governo do Estado já fez e vem fazendo para melhorar a infraestrutura gaúcha. “Em relação aos investimentos diretos, é preciso falar da mãe de todas as políticas públicas: a responsabilidade fiscal. Sem dinheiro em caixa, não é possível fazer investimentos diretos. Por isso, as reformas iniciadas nas duas gestões anteriores e aprofundadas na atual é tão importante. Foram elas que viabilizaram um volume de investimentos que há muitos anos não víamos no Rio Grande do Sul”, salientou Gabriel.
Concessões
O vice-governador afirmou que as concessões permitiram prever um investimento de cerca de R$ 4,3 bilhões no Bloco 2, que contempla estradas localizadas nas regiões do Vale do Taquari e Norte, para os próximos dez anos e um investimento total de R$ 5,8 bilhões nos 30 anos da concessão. Já no Bloco 1, que abrange Região Metropolitana, Serra Gaúcha e Litoral, a previsão é de R$ 6,7 bilhões de investimento nos 30 anos de concessão, sendo R$ 4,7 bilhões nos primeiros 10 anos.
Reconstrução da malha rodoviária
O secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, abordou o trabalho feito pelo governo Eduardo Leite especificamente após o evento climático do ano passado. "Estamos, desde o início da enchente, em um trabalho forte de reconstrução do Rio Grande do Sul, pensando na proteção das pessoas. O Plano Rio Grande foi nossa estratégia para enfrentar esses desafios. Um dos maiores envolve a qualificação da nossa infraestrutura logística, pois é preciso reconstruir nossas estradas. Porém, não basta apenas reconstruir o que perdemos, temos que refazer melhor, com novos parâmetros hidrológicos a serem observados. Esse é nosso objetivo e é isso que estamos entregando aos gaúchos", ressaltou.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, falou sobre a importância da TranspoSul, destacando que traz relevantes discussões sobre um setor que é essencial para o avanço gaúcho. “As áreas de transporte e logística são essenciais para o desenvolvimento do nosso Estado. Elas conectam a produção gaúcha aos mercados nacionais e internacionais, garantem competitividade às nossas indústrias e ao agronegócio, e são responsáveis por milhares de empregos diretos e indiretos. O governo do Estado está comprometido em apoiar o setor, que gera oportunidades, impulsiona investimentos e coloca o Rio Grande do Sul na rota da inovação e da eficiência logística”, ressaltou o secretário.
A TranspoSul
O seminário da TranspoSul reúne lideranças do agronegócio, da indústria, do comércio e do governo do Estado para debater os rumos da logística e infraestrutura rodoviária no Rio Grande do Sul. A 24ª TranspoSul, realizada pelo Sindicado das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs), começou na terça-feira (23/9) e terminará na sexta-feira (26/9).
