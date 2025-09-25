Sexta, 26 de Setembro de 2025
10°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova projeto que torna obrigatório conteúdo acessível em locais turísticos

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
25/09/2025 às 18h13
Comissão aprova projeto que torna obrigatório conteúdo acessível em locais turísticos
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga a administração pública a divulgar informações em conteúdo acessível a pessoas com deficiência e, no mínimo, em português e em inglês em locais frequentados por turistas no País.

Deverão ser divulgadas informações sobre serviços especializados e unidades de apoio aos turistas, meios de denúncia, além do endereço e dos contatos da Delegacia de Proteção ao Turista mais próxima.

O texto aprovado é o substitutivo adotado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência ao Projeto de Lei 6165/23 , da deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA).

Originalmente, o projeto previa cartazes em diversos idiomas em locais públicos e privados frequentados por turistas. O substitutivo, por sua vez, limita a obrigatoriedade a locais públicos e define que as informações sejam disponibilizadas, no mínimo, em língua inglesa e portuguesa.

A relatora, deputada Yandra Moura (União-SE), recomendou a aprovação do substitutivo por deixar o texto mais claro.

“O substitutivo deixou o texto mais claro ao definir que, em locais públicos, o poder público local deve informar os turistas, enquanto a colocação de placas em locais privados será definida em regulamento específico”, afirmou a relatora.

Próximas etapas
A proposta será ainda analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado por deputados e senadores.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 11 horas

Lei inclui Dia de São Miguel Arcanjo no calendário nacional

Data será celebrada em 29 de setembro, em reconhecimento à relevância histórica e religiosa do arcanjo para o povo brasileiro

 Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Câmara Há 12 horas

Comissão aprova aumento das penas para falsificação de produtos

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Divulgação
Câmara Há 13 horas

Comissão debate desafios da criação de universidades tecnológicas federais

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (30) para discutir os desafios da criação de universidades ...

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 14 horas

Comissão aprova proibição de distinção entre elevador social e de serviço

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 14 horas

Comissão aprova piso salarial de seis salários mínimos para zootecnista

Esses profissionais praticam clínica médica veterinária em todas as suas especialidades

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 25°
12° Sensação
4.02 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sábado
29° 11°
Domingo
20° 13°
Segunda
30° 12°
Terça
18° 17°
Quarta
20° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 5 horas

Gabriel Bandeira bate recorde no Mundial de natação de Singapura
Economia Há 5 horas

Toyota suspende produção no país após chuva destruir fábrica em SP
Senado Federal Há 8 horas

CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Esportes Há 9 horas

COB Expo inicia com homenagens a multicampeões olímpicos e mundiais
Internacional Há 9 horas

Tenda de jornalistas palestinos é bombardeada após reunião com Fenaj

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,01%
Euro
R$ 6,26 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 622,117,48 +0,02%
Ibovespa
145,306,23 pts -0.81%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6836 (25/09/25)
05
16
29
33
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3496 (25/09/25)
01
04
05
08
09
11
13
14
15
16
17
18
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias