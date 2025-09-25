Comissão debate desafios da criação de universidades tecnológicas federais

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (30) para discutir os desafios da criação de universidades tecnológicas federais. O debate será às 16 horas, no plenário 10.

A audiência atende a pedido do deputado Tadeu Veneri (PT-PR). Ele destaca como referência a experiência da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), criada em 2005 a partir da transformação do então Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (Cefet-PR).

Segundo o parlamentar, a instituição se consolidou como uma das principais formadoras de profissionais no estado, mas enfrenta dificuldades relacionadas ao quadro docente, especialmente em razão da coexistência de duas carreiras distintas.

“O debate é imprescindível para analisar os desafios e buscar soluções que evitem problemas semelhantes no processo de criação de novas universidades tecnológicas federais”, afirma Veneri.