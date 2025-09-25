Com investimento de mais de R$ 80 milhões, Estado inicia obras do acesso asfáltico a Pirapó, na ERS-550

O governo do Estado iniciou – por meio da Secretaria de Logística e Transportes e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – nesta quinta-feira (25/9), as obras de pavimentação do acesso municipal a Pirapó, na região das Missões. Ao todo, serão investidos mais de R$ 80 milhões para asfaltar os 23,4 quilômetros na ERS-550, entre a BRS-472, no sentido São Borja, e a ERS-561, no sentido São Nicolau.

Com previsão de conclusão até 2027, a obra atesta que o Rio Grande do Sul está diferente. Antes, até 2019, o Estado ainda tinha 62 municípios sem acessos asfálticos. Desde então, a atual gestão do governo já investiu mais de R$ 758 milhões na construção dessas intervenções – o maior aporte da história com recursos próprios. Do total, foram entregues 27 acessos municipais. Atualmente, 20 encontram-se em obras e 15 serão iniciados em breve. Na região das Missões, tem governo do Estado.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o início dos trabalhos representa o compromisso do governo para destravar demandas históricas e alavancar o desenvolvimento. "A pavimentação do acesso será de fundamental importância para melhorar a vida das pessoas, por meio de uma estrada mais segura e em totais condições de trafegabilidade", frisou o titular da pasta.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, destaca que as equipes técnicas da autarquia irão acompanhar de perto todas as etapas da obra. “Iremos garantir o pleno andamento dos serviços para que o cronograma de trabalho seja cumprido conforme os padrões de engenharia rodoviária exigidos”, salientou.

Assinatura da ordem de início das obras

O governador Eduardo Leite assinou, na quinta-feira da semana passada (18/9), a ordem de início das obras do acesso municipal a Pirapó . Na oportunidade, Leite destacou que os investimentos anunciados representam o resultado de uma trajetória de reformas e decisões adotadas desde 2019.

“Quando assumimos, o Estado não tinha condições fiscais para investir. Fizemos uma agenda dura de reorganização e, hoje, colhemos os frutos. São obras que transformam a vida dos nossos gaúchos", explicou o governador.