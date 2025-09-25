Comissão aprova proibição de distinção entre elevador social e de serviço

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que altera o Código Civil para proibir a distinção entre elevador social e de serviço, salvo para transporte de cargas, em todos os condomínios e prédios.

O texto aprovado é a versão do relator , deputado Rafael Simoes (União-MG), ao Projeto de Lei 4710/24 , do deputado Fausto Pinato (PP-SP). O relator fez ajustes na redação, mantendo o objetivo original.

“Chamo a atenção para a carga simbólica da medida. O elevador, que já foi símbolo de segregação entre nós, pode se tornar símbolo de união e igualdade”, disse Rafael Simoes.

Fausto Pinato afirmou que a distinção de elevadores reflete ações discriminatórias. “Essa prática, que é herança direta de séculos de escravidão, precisa ser definitivamente superada”, comentou.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.