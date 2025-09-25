Quinta, 25 de Setembro de 2025
Ataque a tiros em escola no Ceará deixa 2 alunos mortos e 3 feridos

Disparos partiram do lado de fora do colégio, localizado em Sobral

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/09/2025 às 15h03

Um ataque a tiros na Escola Estadual Luís Felipe, em Sobral, no interior do Ceará, deixou dois alunos mortos e três feridos , informou nesta quinta-feira (25) o governo do Ceará. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do estado afirmou que o s tiros foram disparados da calçada do lado de fora da unidade de ensino . A nota diz ainda que todos os esforços estão sendo feitos para capturar os envolvidos. Os três feridos foram levados a hospitais, e ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

"Os suspeitos efetuaram os disparos de arma de fogo pela calçada da escola atingindo as vítimas no estacionamento da instituição. Na ocorrência, uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens foram apreendidas com uma das vítimas", disse a secretaria.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e estão no local realizando os primeiros levantamentos sobre o fato que está em andamento", acrescentou a pasta, afirmando ainda que o policiamento ostensivo foi reforçado na cidade.

Matéria alterada às 14h41 para incluir o nome da escola

