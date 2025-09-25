Comissão aprova aumento de pena para casos de violência em eventos esportivos

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 726/25 , do deputado Luciano Ducci (PSB-PR), que aumenta a pena para quem promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito a competidores ou árbitros e auxiliares em eventos esportivos.

Os parlamentares acolheram o parecer do relator, deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO), pela aprovação da proposta. “Trata-se de medida voltada a desestimular condutas violentas e garantir um ambiente seguro e harmonioso para todos em eventos esportivos”, disse.

A proposta aprovada altera a Lei Geral do Esporte para prever que a pena será de reclusão, de dois a seis anos, e multa. Hoje, é de reclusão, de um a dois anos, e multa.

Além disso, o projeto de lei determina que a pena poderá aumentar de 1/3 até a metade se o agente, durante a prática do crime, utilizar máscara, capuz ou qualquer outro objeto destinado a impedir ou dificultar a identificação.

“A ideia é reforçar a segurança nos eventos esportivos, desestimulando condutas criminosas que comprometam a paz e a integridade de torcedores, atletas e demais envolvidos”, afirmou Luciano Ducci.

Próximos passos

O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, seguirá para o Plenário.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.