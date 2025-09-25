Motta lamenta tragédia em Sobral (CE) e propõe reflexão sobre segurança nas escolas

INI-TEXT

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), solidarizou-se com as famílias que perderam seus filhos na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no Ceará. Os estudantes estavam no pátio da escola quando foram baleados. Dois morreram e três ficaram feridos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do estado, os criminosos efetuaram os disparos de arma de do lado de fora da escola.

“A tragédia na Escola Luiz Felipe, em Sobral (CE), atinge a todos nós. Com profunda tristeza e indignação, me solidarizo com a dor das famílias que perderam seus filhos. É fundamental refletirmos sobre a segurança e o acolhimento nas nossas escolas. Minha solidariedade às famílias, amigos e toda comunidade escolar, além de votos de plena recuperação aos estudantes feridos”, disse Motta, por meio de suas redes sociais.