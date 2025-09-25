Primeira edição da campanha Ganha-Ganha Farroupilha encerra com comércio em alta no Rio Grande do Sul valorizando cultura gaúcha

A primeira edição da campanha Ganha-Ganha Farroupilha, promovida pelo governo do Estado entre os dias 6 e 21 de setembro, encerrou com resultados positivos tanto para o comércio quanto para a valorização da cultura gaúcha. A iniciativa inédita, que une o fortalecimento da identidade gaúcha à potencialização do varejo, movimentou consumidores e lojistas em todo o Estado, enquanto também difundia o tradicionalismo.
Além da apresentação do balanço, a Federação do Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) premiou as três melhores vitrines temáticas. A cerimônia oficial de encerramento ocorreu na quarta-feira (24/9), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante o Acampamento Farroupilha do município.
Ações em todo o Estado
A inscrição dos lojistas para aderirem à Ganha-Ganha Farroupilha não era obrigatória. No entanto, conforme levantamento do site da Campanha, 1744 lojas fizeram o cadastro, número que demonstrou o interesse do varejo em aproveitar os festejos farroupilhas para impulsionar suas vendas. Os municípios que registraram o maior número de empresas participantes foram:
Prêmios no Nota Fiscal Gaúcha
Além do varejo, os consumidores também aproveitaram para comprar, movimento que apareceu na emissão de notas fiscais e premiações distribuídas. Durante os 15 dias de duração da campanha, o aplicativo Nota Fiscal Gaúcha (NFG) contabilizou 841 prêmios por dia, sendo 315 exclusivos da Ganha-Ganha Farroupilha, um aumento de 68,2%. Além disso, dos 12.337 prêmios contemplados, 4.782 foram pela Ganha-Ganha Farroupilha, o que representa cerca de 38,7% do valor total.
Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Santa Maria e Pelotas foram as cinco cidades com mais cidadãos premiados ao solicitar CPF na nota. Dos 497 municípios gaúchos, 424 tiveram, ao menos, um ganhador, ou seja, o Receita da Sorte, com ajuda da campanha, atingiu 85,4% do Estado.
O período também demonstrou acréscimo no número total de notas emitidas em relação a 2024 e 2023. Neste ano, durante a campanha, 139.010.193 notas foram emitidas, um incremento de 3% sobre o ano passado, que contabilizou 135.210.106, e de 15% em relação a 2023, que registrou 120.795.673.
Segundo a Receita Estadual, uma hipótese para a quantidade de documentos fiscais registrados em 2024 ser maior que 2023, mesmo em período marcado pela tragédia climática, seria a concessão de auxílios e na adoção de outras medidas pelo Estado para ajudar na reconstrução das estruturas e na recomposição de bens pelas famílias gaúchas, o que resultou no aquecimento da economia.
Premiações maiores no Receita da Sorte
Outro dado avaliado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) é que a campanha gerou o maior valor em prêmios diários em relação a 2024 e aos outros oito meses de 2025 concedidos pela Nota Fiscal Gaúcha. Setembro disponibilizou mais de 20 mil chances de ganhar e um valor total em premiações que ultrapassa R$ 1,2 milhão no Receita da Sorte e mais 116 prêmios através do sorteio mensal, totalizando R$ 250 mil em premiações.
“Os números da campanha Ganha-Ganha Farroupilha mostram o engajamento da população e o impacto positivo na economia. Em apenas 15 dias, distribuímos mais de 12 mil prêmios, sendo quase 5 mil exclusivamente da campanha, o que representa cerca de 38,7% do total. Além disso, o Receita da Sorte atingiu 85,4% dos municípios gaúchos, com cidadãos premiados em 424 cidades. Esse resultado reforça o papel do Nota Fiscal Gaúcha como ferramenta de cidadania fiscal”, estimulando a sociedade a formalizar suas compras, incentivando a concorrência leal e colaborando com o incremento da arrecadação de ICMS”, afirma o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.
Sorteio mensal trará prêmios extras
O sorteio mensal de setembro do Nota Fiscal Gaúcha sorteará disponibilizará na quinta-feira (25/9) R$ 200 mil em prêmios, com destaque para o prêmio principal de R$ 50 mil, além de dez prêmios de R$ 5 mil e cem de R$ 1 mil. Participam automaticamente todos os cidadãos cadastrados no NFG que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras feitas durante o mês de agosto. Ao todo, 71,9 milhões de bilhetes estão concorrendo aos prêmios.
A novidade desse mês ficou por conta do sorteio extra da campanha Ganha-Ganha Farroupilha, que celebra o mês mais tradicionalista do ano com cinco prêmios de R$ 10 mil. A ação reforça o compromisso do programa com a valorização da cultura gaúcha e o incentivo à cidadania fiscal.
“Setembro está sendo especial para o Nota Fiscal Gaúcha. Além do sorteio mensal tradicional, com R$ 200 mil em prêmios, realizaremos o sorteio extra da campanha Ganha-Ganha Farroupilha, que celebra a tradição gaúcha com cinco prêmios de R$ 10 mil. Essa ação reforça nosso compromisso com a valorização da cultura e com o incentivo à participação cidadã. Mais de 71 milhões de bilhetes estão concorrendo, o que mostra que o gaúcho está cada vez mais engajado em incluir o CPF na nota”, declara o coordenador do NFG, Fernando Rodrigues dos Santos.
Valorização da cultura gaúcha
Os números positivos refletem o engajamento dos gaúchos na campanha, a valorização das tradições do Estado e a eficácia das parcerias entre entidades públicas e privadas. Ao promover ações que beneficiaram tanto os consumidores quanto os comerciantes locais, o governo do Estado fortaleceu o sentimento de pertencimento cultural e impulsionou a economia regional durante as celebrações do mês farroupilha.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, celebrou o sucesso da campanha. “A Ganha-Ganha Farroupilha foi mais do que uma ação promocional. Ela celebrou a nossa identidade e também atingiu números expressivos já no primeiro ano, com impacto positivo na nossa economia. A iniciativa provou que tradição e desenvolvimento econômico podem caminhar juntos. Com a ampla adesão, a expectativa é que a campanha se torne parte do calendário oficial do comércio gaúcho nos próximos anos”, disse. Polo destacou que os resultados alcançados demonstram que iniciativas bem planejadas e alinhadas com os valores da população têm o poder de gerar impactos importantes na economia.
Movimento na economia e no turismo
O secretário de Turismo, Ronaldo Santini, afirmou que a iniciativa cumpriu o seu propósito. “Encerramos a Campanha Ganha-Ganha Farroupilha com a certeza de que o objetivo foi cumprido: valorizar nossa tradição e, ao mesmo tempo, fortalecer o turismo e a economia do Rio Grande do Sul. Ao longo das últimas semanas, milhares de pessoas puderam vivenciar a cultura gaúcha em sua essência, com a música, a gastronomia, o artesanato e a hospitalidade que nos tornam únicos. Essa ação é mais do que uma campanha de promoção. É uma estratégia que movimenta restaurantes, hotéis, produtores locais e toda a cadeia do turismo, gerando oportunidades de renda e mostrando que o tradicionalismo também é desenvolvimento”, salientou.
O secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, comemorou o sucesso das iniciativas. “Hoje celebramos o encerramento da primeira edição da Ganha-Ganha Farroupilha com muito orgulho. Essa campanha inédita mostrou, de forma concreta, que a cultura pode e deve caminhar de mãos dadas com o desenvolvimento econômico. Ao longo das últimas semanas, vimos as nossas tradições ocuparem os espaços de comércio, de lazer e de convivência, aproximando as pessoas da música, da arte, da gastronomia e do cotidiano do campo. Os números expressivos demonstram que o Rio Grande do Sul soube transformar o mês farroupilha em uma oportunidade de geração de renda, valorização da identidade gaúcha e fortalecimento do comércio local. A adesão dos lojistas, a criatividade das vitrines e o entusiasmo dos consumidores comprovam que, quando o Estado apoia iniciativas que unem cultura e economia, quem ganha é toda a sociedade”, afirmou.
Reforço das vendas em setembro
Para o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, a campanha surpreendeu o varejo. “O resultado foi acima do esperado. Ficamos muito felizes com o engajamento e o entusiasmo dos lojistas, que ficaram satisfeitos com o retorno. Nosso sentimento é de gratidão ao governo do Estado que, pela primeira, vez, se dedicou a uma campanha focada no varejo, uma pauta que já tínhamos levado a outros governos e que não foi para frente. Agora é comemorar os números e pensar no ano seguinte”, disse Piva.
“A campanha Ganha-Ganha Farroupilha representa um marco inédito e reforça a importância do Estado em apoiar iniciativas que alcançam diversos setores econômicos. É uma ação que demonstra a força da integração e o compromisso do governo em fomentar projetos que geram impacto positivo para a economia e para a sociedade gaúcha”, ressaltou o chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação, Anderson Boeira.
Estiveram presentes os presidentes do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas POA), Arcione Piva e da Associação Gaúcha do Varejo (AGV), Vilson Noer, e representantes das entidades do varejo e tradicionalistas.
Vitrines criativas
Durante o evento, o governo do Estado e a Famurs premiaram as melhores vitrines da campanha. O primeiro lugar foi para loja Criações Darvami, de Esteio, o segundo para Feitiço da Moda, de Cambará do Sul, e o terceiro para Central Free Shop, de Uruguaiana. Os estabelecimentos receberam R$ 3 mil, R$2 mil e R$1 mil respectivamente.
O superintendente da Famurs, Leonardo Comin, enfatizou que a Campanha Ganha-Ganha Farroupilha levou a um estímulo aos lojistas. “Percebemos o interesse das lojas em participar da campanha pela criatividade na elaboração das vitrines. A Famurs entende que ações como essa, que integram governo e entidades representativas, são importantes para fortalecer o senso de pertencimento do gaúcho, o que acaba aproximando as comunidades, o que contribui para a identificação local e para a economia dos municípios”, realçou.
Cultura tradicionalista trazida para a cidade
A campanha foi marcada por apresentações de mais de 28 artistas nativistas em shoppings por todo o Estado e em um palco montado no centro de Porto Alegre, que transformaram os espaços em verdadeiros redutos do tradicionalismo. Ações inusitadas, como a demonstração de doma racional de uma égua e a tosquia de uma ovelha em centros comerciais reforçaram o vínculo entre tradição e modernidade e ajudaram a atrair atenção para a Ganha-Ganha Farroupilha.
O músico tradicionalista João Luiz Corrêa, que participou de uma ação em um restaurante da capital onde serviu os clientes com churrasco e depois cantou para todos, destacou a efetividade da ação. “É uma forma de aproximar o público dos nossos valores, da nossa música, da nossa identidade e, ao mesmo tempo, movimentar o comércio local com alegria e autenticidade. Foi um convite onde todos participaram e se envolveram”, avaliou.
O domador Valdeci de Figueiredo, que levou a égua Estrela, que está em processo de doma, para um shopping da capital, descreveu como foi a experiência. “Foi uma experiência muito especial participar da campanha. Esse tipo de ação é importante porque valoriza nossa tradição, ajuda a movimentar a economia e aproxima o público do que a gente vive no dia a dia. Poder colocar o cavalo em contato direto com as pessoas foi emocionante, uma forma de mostrar nosso trabalho e nossa cultura. Quando o Estado apoia iniciativas assim, todo mundo sai ganhando”, salientou.
Representando os tradicionalistas, o patrão do CTG Independência Gaúcha, Adenilson dos Santos Krupinski, sintetizou o sentimento em relação a esse movimento! “A Ganha-Ganha Farroupilha foi um exemplo de respeito às nossas raízes, além de ser um impulso para o comércio local. O tradicionalismo foi levado aos centros urbanos, mostrando que o gaúcho não é só do campo, mas também dos shoppings, centros comercias e centros das cidades, encantando novos públicos. A economia do Estado se fortaleceu com o orgulho da nossa cultura”, comemorou.
Ganha-Ganha Farroupilha
A Ganha-Ganha Farroupilha foi coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com as secretarias da Cultura (Sedac), Turismo (Setur) e Comunicação (Secom). A proposta foi impulsionar o comércio local durante o mês de setembro, que tradicionalmente tem baixo índice de vendas, aproveitando o engajamento popular com os festejos farroupilhas para fortalecer a economia e promover os valores da cultura tradicionalista. Ao longo da iniciativa, foram oferecidos R$ 450 mil em prêmios via sorteios realizados pelo Nota Fiscal Gaúcha.
Mais uma entrega do Plano Rio Grande
Antes não era possível apoiar os diversos setores da economia. Agora, o Rio Grande do Sul vive um novo momento, graças ao reestabelecimento do equilíbrio fiscal no Estado. Com as contas em dia e reformas estruturantes realizadas pelo governo, o Estado voltou a criar condições para apoiar empreendimentos e setores como o varejo.
Assim, essa campanha Ganha-Ganha Farroupilha é também mais uma entrega do Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.