Primeira edição da campanha Ganha-Ganha Farroupilha encerra com comércio em alta no Rio Grande do Sul valorizando cultura gaúcha

A primeira edição da campanha Ganha-Ganha Farroupilha, promovida pelo governo do Estado entre os dias 6 e 21 de setembro, encerrou com resultados positivos tanto para o comércio quanto para a valorização da cultura gaúcha. A iniciativa inédita, que une o fortalecimento da identidade gaúcha à potencialização do varejo, movimentou consumidores e lojistas em todo o Estado, enquanto também difundia o tradicionalismo.

Além da apresentação do balanço, a Federação do Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) premiou as três melhores vitrines temáticas. A cerimônia oficial de encerramento ocorreu na quarta-feira (24/9), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante o Acampamento Farroupilha do município.

Ações em todo o Estado

A inscrição dos lojistas para aderirem à Ganha-Ganha Farroupilha não era obrigatória. No entanto, conforme levantamento do site da Campanha, 1744 lojas fizeram o cadastro, número que demonstrou o interesse do varejo em aproveitar os festejos farroupilhas para impulsionar suas vendas. Os municípios que registraram o maior número de empresas participantes foram:

Santa Maria (168)

Porto Alegre (159)

Cachoeira do Sul (99)

Pelotas (87)

Maximiliano de Almeida (67)

Lagoa Vermelha (50)

Alegrete (48)

Caxias do Sul (47)

Rio Grande (46)

Lajeado (43)

Além do varejo, os consumidores também aproveitaram para comprar, movimento que apareceu na emissão de notas fiscais e premiações distribuídas. Durante os 15 dias de duração da campanha, o aplicativo Nota Fiscal Gaúcha (NFG) contabilizou 841 prêmios por dia, sendo 315 exclusivos da Ganha-Ganha Farroupilha, um aumento de 68,2%. Além disso, dos 12.337 prêmios contemplados, 4.782 foram pela Ganha-Ganha Farroupilha, o que representa cerca de 38,7% do valor total.

Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Santa Maria e Pelotas foram as cinco cidades com mais cidadãos premiados ao solicitar CPF na nota. Dos 497 municípios gaúchos, 424 tiveram, ao menos, um ganhador, ou seja, o Receita da Sorte, com ajuda da campanha, atingiu 85,4% do Estado.

O período também demonstrou acréscimo no número total de notas emitidas em relação a 2024 e 2023. Neste ano, durante a campanha, 139.010.193 notas foram emitidas, um incremento de 3% sobre o ano passado, que contabilizou 135.210.106, e de 15% em relação a 2023, que registrou 120.795.673.

Segundo a Receita Estadual, uma hipótese para a quantidade de documentos fiscais registrados em 2024 ser maior que 2023, mesmo em período marcado pela tragédia climática, seria a concessão de auxílios e na adoção de outras medidas pelo Estado para ajudar na reconstrução das estruturas e na recomposição de bens pelas famílias gaúchas, o que resultou no aquecimento da economia.

Outro dado avaliado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) é que a campanha gerou o maior valor em prêmios diários em relação a 2024 e aos outros oito meses de 2025 concedidos pela Nota Fiscal Gaúcha. Setembro disponibilizou mais de 20 mil chances de ganhar e um valor total em premiações que ultrapassa R$ 1,2 milhão no Receita da Sorte e mais 116 prêmios através do sorteio mensal, totalizando R$ 250 mil em premiações.

“Os números da campanha Ganha-Ganha Farroupilha mostram o engajamento da população e o impacto positivo na economia. Em apenas 15 dias, distribuímos mais de 12 mil prêmios, sendo quase 5 mil exclusivamente da campanha, o que representa cerca de 38,7% do total. Além disso, o Receita da Sorte atingiu 85,4% dos municípios gaúchos, com cidadãos premiados em 424 cidades. Esse resultado reforça o papel do Nota Fiscal Gaúcha como ferramenta de cidadania fiscal”, estimulando a sociedade a formalizar suas compras, incentivando a concorrência leal e colaborando com o incremento da arrecadação de ICMS”, afirma o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.



Sorteio mensal trará prêmios extras

O sorteio mensal de setembro do Nota Fiscal Gaúcha sorteará disponibilizará na quinta-feira (25/9) R$ 200 mil em prêmios, com destaque para o prêmio principal de R$ 50 mil, além de dez prêmios de R$ 5 mil e cem de R$ 1 mil. Participam automaticamente todos os cidadãos cadastrados no NFG que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras feitas durante o mês de agosto. Ao todo, 71,9 milhões de bilhetes estão concorrendo aos prêmios.

A novidade desse mês ficou por conta do sorteio extra da campanha Ganha-Ganha Farroupilha, que celebra o mês mais tradicionalista do ano com cinco prêmios de R$ 10 mil. A ação reforça o compromisso do programa com a valorização da cultura gaúcha e o incentivo à cidadania fiscal.

“Setembro está sendo especial para o Nota Fiscal Gaúcha. Além do sorteio mensal tradicional, com R$ 200 mil em prêmios, realizaremos o sorteio extra da campanha Ganha-Ganha Farroupilha, que celebra a tradição gaúcha com cinco prêmios de R$ 10 mil. Essa ação reforça nosso compromisso com a valorização da cultura e com o incentivo à participação cidadã. Mais de 71 milhões de bilhetes estão concorrendo, o que mostra que o gaúcho está cada vez mais engajado em incluir o CPF na nota”, declara o coordenador do NFG, Fernando Rodrigues dos Santos.

Valorização da cultura gaúcha

Os números positivos refletem o engajamento dos gaúchos na campanha, a valorização das tradições do Estado e a eficácia das parcerias entre entidades públicas e privadas. Ao promover ações que beneficiaram tanto os consumidores quanto os comerciantes locais, o governo do Estado fortaleceu o sentimento de pertencimento cultural e impulsionou a economia regional durante as celebrações do mês farroupilha.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, celebrou o sucesso da campanha. “A Ganha-Ganha Farroupilha foi mais do que uma ação promocional. Ela celebrou a nossa identidade e também atingiu números expressivos já no primeiro ano, com impacto positivo na nossa economia. A iniciativa provou que tradição e desenvolvimento econômico podem caminhar juntos. Com a ampla adesão, a expectativa é que a campanha se torne parte do calendário oficial do comércio gaúcho nos próximos anos”, disse. Polo destacou que os resultados alcançados demonstram que iniciativas bem planejadas e alinhadas com os valores da população têm o poder de gerar impactos importantes na economia.

Movimento na economia e no turismo

O secretário de Turismo, Ronaldo Santini, afirmou que a iniciativa cumpriu o seu propósito. “Encerramos a Campanha Ganha-Ganha Farroupilha com a certeza de que o objetivo foi cumprido: valorizar nossa tradição e, ao mesmo tempo, fortalecer o turismo e a economia do Rio Grande do Sul. Ao longo das últimas semanas, milhares de pessoas puderam vivenciar a cultura gaúcha em sua essência, com a música, a gastronomia, o artesanato e a hospitalidade que nos tornam únicos. Essa ação é mais do que uma campanha de promoção. É uma estratégia que movimenta restaurantes, hotéis, produtores locais e toda a cadeia do turismo, gerando oportunidades de renda e mostrando que o tradicionalismo também é desenvolvimento”, salientou.

O secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, comemorou o sucesso das iniciativas. “Hoje celebramos o encerramento da primeira edição da Ganha-Ganha Farroupilha com muito orgulho. Essa campanha inédita mostrou, de forma concreta, que a cultura pode e deve caminhar de mãos dadas com o desenvolvimento econômico. Ao longo das últimas semanas, vimos as nossas tradições ocuparem os espaços de comércio, de lazer e de convivência, aproximando as pessoas da música, da arte, da gastronomia e do cotidiano do campo. Os números expressivos demonstram que o Rio Grande do Sul soube transformar o mês farroupilha em uma oportunidade de geração de renda, valorização da identidade gaúcha e fortalecimento do comércio local. A adesão dos lojistas, a criatividade das vitrines e o entusiasmo dos consumidores comprovam que, quando o Estado apoia iniciativas que unem cultura e economia, quem ganha é toda a sociedade”, afirmou.

Reforço das vendas em setembro

Para o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, a campanha surpreendeu o varejo. “O resultado foi acima do esperado. Ficamos muito felizes com o engajamento e o entusiasmo dos lojistas, que ficaram satisfeitos com o retorno. Nosso sentimento é de gratidão ao governo do Estado que, pela primeira, vez, se dedicou a uma campanha focada no varejo, uma pauta que já tínhamos levado a outros governos e que não foi para frente. Agora é comemorar os números e pensar no ano seguinte”, disse Piva.

“A campanha Ganha-Ganha Farroupilha representa um marco inédito e reforça a importância do Estado em apoiar iniciativas que alcançam diversos setores econômicos. É uma ação que demonstra a força da integração e o compromisso do governo em fomentar projetos que geram impacto positivo para a economia e para a sociedade gaúcha”, ressaltou o chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação, Anderson Boeira.

Estiveram presentes os presidentes do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas POA), Arcione Piva e da Associação Gaúcha do Varejo (AGV), Vilson Noer, e representantes das entidades do varejo e tradicionalistas.

Vitrines criativas

Durante o evento, o governo do Estado e a Famurs premiaram as melhores vitrines da campanha. O primeiro lugar foi para loja Criações Darvami, de Esteio, o segundo para Feitiço da Moda, de Cambará do Sul, e o terceiro para Central Free Shop, de Uruguaiana. Os estabelecimentos receberam R$ 3 mil, R$2 mil e R$1 mil respectivamente.

O superintendente da Famurs, Leonardo Comin, enfatizou que a Campanha Ganha-Ganha Farroupilha levou a um estímulo aos lojistas. “Percebemos o interesse das lojas em participar da campanha pela criatividade na elaboração das vitrines. A Famurs entende que ações como essa, que integram governo e entidades representativas, são importantes para fortalecer o senso de pertencimento do gaúcho, o que acaba aproximando as comunidades, o que contribui para a identificação local e para a economia dos municípios”, realçou.

Cultura tradicionalista trazida para a cidade

A campanha foi marcada por apresentações de mais de 28 artistas nativistas em shoppings por todo o Estado e em um palco montado no centro de Porto Alegre, que transformaram os espaços em verdadeiros redutos do tradicionalismo. Ações inusitadas, como a demonstração de doma racional de uma égua e a tosquia de uma ovelha em centros comerciais reforçaram o vínculo entre tradição e modernidade e ajudaram a atrair atenção para a Ganha-Ganha Farroupilha.



O músico tradicionalista João Luiz Corrêa, que participou de uma ação em um restaurante da capital onde serviu os clientes com churrasco e depois cantou para todos, destacou a efetividade da ação. “É uma forma de aproximar o público dos nossos valores, da nossa música, da nossa identidade e, ao mesmo tempo, movimentar o comércio local com alegria e autenticidade. Foi um convite onde todos participaram e se envolveram”, avaliou.

O domador Valdeci de Figueiredo, que levou a égua Estrela, que está em processo de doma, para um shopping da capital, descreveu como foi a experiência. “Foi uma experiência muito especial participar da campanha. Esse tipo de ação é importante porque valoriza nossa tradição, ajuda a movimentar a economia e aproxima o público do que a gente vive no dia a dia. Poder colocar o cavalo em contato direto com as pessoas foi emocionante, uma forma de mostrar nosso trabalho e nossa cultura. Quando o Estado apoia iniciativas assim, todo mundo sai ganhando”, salientou.

Representando os tradicionalistas, o patrão do CTG Independência Gaúcha, Adenilson dos Santos Krupinski, sintetizou o sentimento em relação a esse movimento! “A Ganha-Ganha Farroupilha foi um exemplo de respeito às nossas raízes, além de ser um impulso para o comércio local. O tradicionalismo foi levado aos centros urbanos, mostrando que o gaúcho não é só do campo, mas também dos shoppings, centros comercias e centros das cidades, encantando novos públicos. A economia do Estado se fortaleceu com o orgulho da nossa cultura”, comemorou.

Ganha-Ganha Farroupilha

A Ganha-Ganha Farroupilha foi coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com as secretarias da Cultura (Sedac), Turismo (Setur) e Comunicação (Secom). A proposta foi impulsionar o comércio local durante o mês de setembro, que tradicionalmente tem baixo índice de vendas, aproveitando o engajamento popular com os festejos farroupilhas para fortalecer a economia e promover os valores da cultura tradicionalista. Ao longo da iniciativa, foram oferecidos R$ 450 mil em prêmios via sorteios realizados pelo Nota Fiscal Gaúcha.

Mais uma entrega do Plano Rio Grande

Antes não era possível apoiar os diversos setores da economia. Agora, o Rio Grande do Sul vive um novo momento, graças ao reestabelecimento do equilíbrio fiscal no Estado. Com as contas em dia e reformas estruturantes realizadas pelo governo, o Estado voltou a criar condições para apoiar empreendimentos e setores como o varejo.

Assim, essa campanha Ganha-Ganha Farroupilha é também mais uma entrega do Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

