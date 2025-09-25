Quinta, 25 de Setembro de 2025
Governo divulga publicação com análise da educação básica no Rio Grande do Sul entre 2015 e 2024

A educação básica dos alunos no Rio Grande do Sul passou por mudanças entre 2015 e 2024, período marcado por redução do total de matrículas e varia...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/09/2025 às 12h18
-

A educação básica dos alunos no Rio Grande do Sul passou por mudanças entre 2015 e 2024, período marcado por redução do total de matrículas e variações distintas entre as etapas e modalidades de ensino. Esses resultados estão na Nota Técnica “ Educação básica em números: matrículas no RS de 2015 a 2024 ”, divulgada, nesta quinta-feira (25/9), pelo governo do Estado, por meio do Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Em 2024, o Rio Grande do Sul contabilizou 2 milhões 227 mil matrículas na educação básica, uma queda de 2% em relação a 2023. No período de 2015 a 2024, a retração foi mais expressiva no ensino médio (diminuição de 14%) e na Educação de Jovens e Adultos (baixa de 48,5%). No mesmo intervalo, as creches tiveram aumento de 27,4%, e os anos iniciais do ensino fundamental mantiveram estabilidade com oscilações pontuais.

Elaborada pelo pesquisador em Sociologia da Divisão de Políticas Sociais (DEE), Ricardo Oliveira, a análise utiliza dado do Censo Escolar e apresenta um panorama da educação básica no território gaúcho, abrangendo aspectos como sexo, raça/cor, idade, localização das escolas e matrículas em tempo integral.

Educação infantil e ensino fundamental

Na educação infantil do Rio Grande do Sul, o número de matrículas caiu 0,5% em 2024 frente a 2023, mas no período 2015–2024 houve crescimento de 23,1%. Nas creches, foram pouco mais de 215 mil vínculos em 2024, consolidando alta de 27,4% no decênio. Já a pré-escola teve redução de 1,3% em 2024, embora apresente incremento acumulado de 19,6% desde 2015.

O ensino fundamental no Estado registrou retração de 0,5% em 2024 e de 6,6% entre 2015 e 2024. Nos anos iniciais, houve aumento de 0,4% em 2024, mas no período de dez anos o resultado é de queda de 4,5%. Nos anos finais, a diminuição foi de 1,7% no último ano e de 9,2% na série histórica. As matrículas em tempo integral cresceram em 2024: aumento de 8,1% nos anos iniciais e de 11,9% nos anos finais.

Ensino médio, EPT e EJA

O ensino médio dos estudantes teve retração de 5,2% em 2024 e de 14% no período 2015–2024. No ano passado, o crescimento do número de vínculos escolares na modalidade tempo integral, nessa etapa, foi de 16,9%. Mesmo após seis anos consecutivos de expansão, em 2024 as matrículas em tempo integral representaram 8,5% do total do ensino médio no Rio Grande do Sul.

A educação profissional e tecnológica (EPT), em instituições do Estado, caiu 4,1% em 2024, mas no período 2015–2024 apresentou aumento de 15,1%. Entre os alunos dessa modalidade, 58,3% eram mulheres em 2024, e mais de 45% tinham 25 anos ou mais.

Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), também voltada a estudantes do Rio Grande do Sul, a queda foi de 13,4% em 2024 frente a 2023 e de 48,5% no período 2015–2024. O perfil dos alunos tem se transformado: em 2015, predominavam os jovens de 18 a 24 anos; em 2024, metade dos matriculados tinha 25 anos ou mais.

Perfil dos estudantes

Na educação básica como um todo, os dados do Censo Escolar indicam equilíbrio entre meninos e meninas. Nas etapas iniciais, os meninos são maioria, mas no ensino médio as meninas passam a representar 52% do total em 2024.

Quanto à raça/cor, 80,7% dos estudantes eram brancos em 2024, 12,8% pardos e 5,8% pretos. Em EJA e EPT, essa proporção se altera, com participação menor de estudantes brancos (68% e 70%, respectivamente).

Em relação à idade, cerca de 10% dos alunos da educação básica tinham mais de 18 anos em 2024, percentual que vem caindo desde 2015. Ao mesmo tempo, EJA e EPT concentram número crescente de estudantes adultos.

As matrículas em tempo integral alcançaram 80% das crianças em creches em 2024, enquanto na pré-escola a proporção foi de 30%, nos anos iniciais do fundamental de 9%, nos anos finais de 5% e no ensino médio de 9%.

Texto: Marcelo Bergter/Ascom SPGG
Edição: Secom

