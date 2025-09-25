Quinta, 25 de Setembro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara aprova mais recursos para segurança viária e qualificação de agentes de trânsito

A Câmara dos Deputados aprovou proposta que altera o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para garantir o uso de parte de seus recursos em at...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
25/09/2025 às 12h03
Câmara aprova mais recursos para segurança viária e qualificação de agentes de trânsito
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou proposta que altera o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para garantir o uso de parte de seus recursos em atividades de segurança viária e qualificação de agentes de trânsito.

O texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para elaboração da redação final do Projeto de Lei 2334/23, com as mudanças que o Senado fez na versão aprovada pela Câmara em 2017 .

Divisão das multas
Pelo substitutivo do Senado, 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas deverão ir para o fundo. O dinheiro poderá ser usado para:

  • construir, reformar, ampliar e modernizar unidades de órgãos e entidades de trânsito;
  • comprar materiais, equipamentos e veículos necessários ao funcionamento da segurança viária; e
  • capacitar agentes de trânsito.

Lei atualizada
Entre a aprovação anterior pela Câmara e a análise pelo Senado, a Lei 13.756/18 revogou a norma anterior, mudando alguns parâmetros de uso dos recursos.

Hoje, do dinheiro de loterias federais destinado ao FNSP, 50% são repassados diretamente a fundos estaduais de segurança pública se a unidade federativa:

  • possuir conselho de segurança pública e defesa social;
  • possuir como plano de segurança;
  • adotar critérios de promoção de pessoal por antiguidade e merecimento;
  • integrar seus sistemas com sistemas nacionais de dados sobre o tema;
  • cumprir percentual máximo de profissionais de segurança pública atuam fora das corporações; e
  • desenvolver e implementar plano de combate à violência contra a mulher.

Para garantir esse repasse, a Lei 13.756/18 exige ainda que as localidades beneficiadas tenham plano de segurança e o integrem aos sistemas nacionais de informações de segurança pública.

Com o acréscimo da nova finalidade para os recursos de loterias destinado ao FNSP, os futuros repasses para segurança viária dependerão de o ente federativo comprovar que criou e mantém órgão ou entidade responsável pela área.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação
Câmara Há 10 minutos

Comissão debate desafios da criação de universidades tecnológicas federais

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (30) para discutir os desafios da criação de universidades ...

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 40 minutos

Comissão aprova proibição de distinção entre elevador social e de serviço

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 60 minutos

Comissão aprova piso salarial de seis salários mínimos para zootecnista

Esses profissionais praticam clínica médica veterinária em todas as suas especialidades

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 60 minutos

Comissão aprova pulseira com dados para identificar pacientes com epidermólise bolhosa

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Motta inaugura estúdio multimídia para fortalecer comunicação entre a Câmara e a sociedade

"Estúdio se torna uma verdadeira vitrine da diversidade do Parlamento", afirmou

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
22° Sensação
2.7 km/h Vento
41% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
25° 12°
Domingo
16° 13°
Segunda
26° 11°
Terça
26° 15°
Últimas notícias
Câmara Há 2 segundos

Comissão debate desafios da criação de universidades tecnológicas federais
Senado Federal Há 5 segundos

CDH analisa sugestão que prevê auxílio-alimentação a servidores aposentados
Economia Há 7 segundos

Banco Central prevê crescimento de 1,5% para o PIB em 2026
Estradas Há 14 minutos

Com investimento de mais de R$ 80 milhões, Estado inicia obras do acesso asfáltico a Pirapó, na ERS-550
Geral Há 14 minutos

Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,76%
Euro
R$ 6,25 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 624,904,90 -3,31%
Ibovespa
145,378,22 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias