Escritora e jornalista Celia Ribeiro morre aos 96 anos no RS

A escritora e jornalista Celia Ribeiro morreu nesta quinta-feira (25), aos 96 anos, em Porto Alegre. Ela estava internada no Hospital Moinhos de Vento, que informou que a causa da morte foram causas naturais.
Com uma trajetória de mais de 60 anos dedicados ao jornalismo, Celia teve início na profissão aos 26 anos, escrevendo críticas de teatro para o jornal A Hora, onde conheceu o marido, o jornalista Lauro Schirmer, falecido em 2009.
Natural da capital gaúcha, Celia passou por veículos como rádios Guaíba e Gaúcha, revistas do Globo e Cláudia, além de ser uma das pioneiras da televisão no estado, com passagem pelas TVs Piratini e Gaúcha. Em Zero Hora, onde ingressou nos anos 1970, atuou como repórter, editora, blogueira e colunista da revista Donna.
Fora das redações, tornou-se referência em etiqueta, tema de seus livros Etiqueta na Prática e Etiqueta de Bolso. Também escreveu biografias, como a de Fernando Gomes.