Quinta, 25 de Setembro de 2025
Tenente Portela, RS
Escritora e jornalista Celia Ribeiro morre aos 96 anos no RS

Aos 96 anos, escritora e jornalista faleceu em Porto Alegre; legado inclui seis décadas de atuação na imprensa e livros sobre etiqueta.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações g1RS
25/09/2025 às 11h49 Atualizada em 25/09/2025 às 11h56
(Foto: Júlio Cordeiro/ Agência RBS)

A escritora e jornalista Celia Ribeiro morreu nesta quinta-feira (25), aos 96 anos, em Porto Alegre. Ela estava internada no Hospital Moinhos de Vento, que informou que a causa da morte foram causas naturais.

Com uma trajetória de mais de 60 anos dedicados ao jornalismo, Celia teve início na profissão aos 26 anos, escrevendo críticas de teatro para o jornal A Hora, onde conheceu o marido, o jornalista Lauro Schirmer, falecido em 2009.

Natural da capital gaúcha, Celia passou por veículos como rádios Guaíba e Gaúcha, revistas do Globo e Cláudia, além de ser uma das pioneiras da televisão no estado, com passagem pelas TVs Piratini e Gaúcha. Em Zero Hora, onde ingressou nos anos 1970, atuou como repórter, editora, blogueira e colunista da revista Donna.

Fora das redações, tornou-se referência em etiqueta, tema de seus livros Etiqueta na Prática e Etiqueta de Bolso. Também escreveu biografias, como a de Fernando Gomes.



