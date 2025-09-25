Quinta, 25 de Setembro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Babá é condenada por tortura contra bebê de oito meses em Ijuí

Tribunal de Justiça do RS manteve sentença que reconhece atos cruéis e reiterados praticados pela mulher durante o cuidado da criança.

Por: Marcelino Antunes Fonte: TJRS
25/09/2025 às 11h28
Babá é condenada por tortura contra bebê de oito meses em Ijuí
(Foto: Arte DICOM / TJRS)

A 5ª Câmara Criminal do TJRS manteve a decisão proferida pelo Juiz de Direito Eduardo Giovelli, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ijuí, que condenou uma mulher pelo crime de tortura contra um bebê de oito meses de idade. De acordo com a acusação, a babá teria submetido a vítima a intenso sofrimento físico e mental, atingindo a sua integridade corporal como forma de aplicação de castigo, por diversas vezes e de forma reiterada. Entre as provas incluídas no processo, estavam vídeos da vítima sob os cuidados da babá, atestado médico e laudo pericial.

A Desembargadora e relatora na 5ª Câmara Criminal, Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, afirmou na decisão que as filmagens das câmeras de videomonitoramento são cristalinas ao demonstrar que a vítima foi arremessada violentamente no berço pela acusada. “Não procede a alegação defensiva de que a conduta representaria mera impaciência ou descontrole momentâneo. A natureza da ação, dirigida contra um bebê absolutamente indefeso, revela de forma inequívoca a intenção de infligir sofrimento físico e mental. Não há falar em ato educativo ou de correção, até porque um bebê de oito meses possui discernimento deveras limitado para compreender ordens, repreensões ou negativas de seus cuidadores”, ressaltou.

Sobre o argumento da defesa, afirmando que a criança não teria chorado ao ser deixada cair após ser erguida a uma grande altura, a magistrada avaliou: “O sofrimento físico ou psíquico não exige, para a configuração do crime de tortura, exteriorização por choro contínuo ou intenso. Ademais, as imagens mostram que, ao ser arremessada violentamente no berço, a vítima imediatamente intensificou o choro”.

Na decisão da 1ª Vara Criminal de Ijuí, o Juiz Eduardo Giovelli afirmou que ela não buscava educar ou ensinar a vítima. “Se assim o pretendesse, pelo contrário: incentivaria suas capacidades e não buscaria que ficasse quieta, imóvel, muito menos utilizando de violência para impedi-la de movimentar-se”, disse. O magistrado ainda considerou que o menino, com poucos meses de vida, era duplamente vulnerável, já que além de não ser capaz de se defender também era absolutamente incapaz de entender os motivos das agressões. “Não se trata apenas de excesso de correção ou educação rígida, mas de um agir despropositado, injustificado e causador de sofrimento”, enfatizou o Juiz.

Após a análise da apelação criminal, a 5ª Câmara fixou a pena da ré, de 65 anos de idade na época dos fatos, em dois anos e 11 meses de reclusão em regime inicial aberto, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do crime de tortura. Também votaram na sessão de julgamento da 5ª Câmara, além da Desembargadora Vanderlei, o Desembargador Joni Victoria Simões e a Desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez, que acompanharam o voto da relatora. A mulher já se apresentou no Presídio para iniciar o cumprimento da pena.

O caso

Os fatos que originaram a denúncia ocorreram entre maio e dezembro de 2022. Em uma das noites, segundo a acusação, a babá ofendeu o bebê com palavras de baixo calão, além de proferir gritos e colocar, à força, o bico da mamadeira na sua boca, segurando pernas e braços de forma violenta, demonstrando raiva e desprezo. Ainda na denúncia, na mesma noite, a mulher desferiu um tapa na perna da criança, a arremessou no berço e colocou forçadamente travesseiros em seu rosto.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 16 minutos

STF adia conclusão de julgamento sobre sigilo de buscas na internet

Ministro Dias Toffoli fez um pesdido de vista

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 51 minutos

Moraes libera redes sociais da deputada Carla Zambelli

Parlamentar está presa na Itália desde julho deste ano

 (Foto: Marcio Steiner)
Justiça Penal Há 5 horas

Quatro réus são condenados por assassinato de agricultora natural de Três Passos em Progresso

O genro da vítima está entre os envolvidos

 (Foto: Reprodução / Câmera de monitoramento)
Violência Escolar Há 7 horas

Professora responde na Justiça por lesão corporal contra aluno de três anos no RS

Caso ocorreu em escola particular e foi flagrado por câmeras; educadora foi desligada da instituição

 (Foto: Reprodução/ Rádio Progresso de Ijuí)
JUSTIÇA INFANTIL Há 8 horas

Babá é condenada por tortura brutal contra bebê de 8 meses em Ijuí

Tribunal mantém sentença que responsabiliza cuidadora por submeter criança a sofrimento físico e mental, com base em vídeos e laudos periciais. Caso revolta e levanta alerta sobre segurança infantil.

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
22° Sensação
2.7 km/h Vento
41% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
25° 12°
Domingo
16° 13°
Segunda
26° 11°
Terça
26° 15°
Últimas notícias
Câmara Há 2 segundos

Comissão debate desafios da criação de universidades tecnológicas federais
Senado Federal Há 5 segundos

CDH analisa sugestão que prevê auxílio-alimentação a servidores aposentados
Economia Há 7 segundos

Banco Central prevê crescimento de 1,5% para o PIB em 2026
Estradas Há 14 minutos

Com investimento de mais de R$ 80 milhões, Estado inicia obras do acesso asfáltico a Pirapó, na ERS-550
Geral Há 14 minutos

Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,76%
Euro
R$ 6,25 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 624,904,90 -3,31%
Ibovespa
145,378,22 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias