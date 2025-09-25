Quinta, 25 de Setembro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Quatro réus são condenados por assassinato de agricultora natural de Três Passos em Progresso

O genro da vítima está entre os envolvidos

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Independente
25/09/2025 às 11h05 Atualizada em 25/09/2025 às 11h11
Quatro réus são condenados por assassinato de agricultora natural de Três Passos em Progresso
(Foto: Marcio Steiner)

Após uma sessão marcada por fortes emoções e depoimentos contundentes, o júri popular dos quatro acusados de participação no assassinato da agricultora Eloete de Oliveira (54), foi concluído na noite desta quarta-feira (24), no Fórum de Lajeado.

O julgamento se estendeu até por volta das 23h30 e terminou com a condenação de todos os réus, que agora deverão cumprir penas em regime inicial fechado.

Flávio Bottega, genro da vítima, foi condenado a 23 anos e 11 meses de reclusão; Soleni Farias, a 23 anos e 1 mês de reclusão; Roque Machado, a 21 anos e 11 meses de reclusão; e Darlan Farias, a 19 anos e 6 meses de reclusão. Os quatro foram considerados culpados por envolvimento no crime ocorrido em 13 de fevereiro de 2024, no interior do município de Progresso.

Eloete que era natural de Três Passos foi assassinada com um tiro nas costas e teve o corpo encontrado dias depois, em uma área rural de Sério. O seu marido conseguiu fugir de casa na ocasião do crime e pedir ajuda a um vizinho.

O Ministério Público sustentou durante o julgamento que o homicídio foi premeditado e executado por um grupo que saiu de Boqueirão do Leão até a casa da vítima. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por uma dívida financeira.

Com a sentença, os condenados foram encaminhados ao sistema prisional. A defesa ainda pode recorrer da decisão.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 20 minutos

STF adia conclusão de julgamento sobre sigilo de buscas na internet

Ministro Dias Toffoli fez um pesdido de vista

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 55 minutos

Moraes libera redes sociais da deputada Carla Zambelli

Parlamentar está presa na Itália desde julho deste ano

 (Foto: Arte DICOM / TJRS)
Justiça Criminal Há 5 horas

Babá é condenada por tortura contra bebê de oito meses em Ijuí

Tribunal de Justiça do RS manteve sentença que reconhece atos cruéis e reiterados praticados pela mulher durante o cuidado da criança.

 (Foto: Reprodução / Câmera de monitoramento)
Violência Escolar Há 7 horas

Professora responde na Justiça por lesão corporal contra aluno de três anos no RS

Caso ocorreu em escola particular e foi flagrado por câmeras; educadora foi desligada da instituição

 (Foto: Reprodução/ Rádio Progresso de Ijuí)
JUSTIÇA INFANTIL Há 9 horas

Babá é condenada por tortura brutal contra bebê de 8 meses em Ijuí

Tribunal mantém sentença que responsabiliza cuidadora por submeter criança a sofrimento físico e mental, com base em vídeos e laudos periciais. Caso revolta e levanta alerta sobre segurança infantil.

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
22° Sensação
2.7 km/h Vento
41% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
25° 12°
Domingo
16° 13°
Segunda
26° 11°
Terça
26° 15°
Últimas notícias
Câmara Há 2 segundos

Comissão debate desafios da criação de universidades tecnológicas federais
Senado Federal Há 5 segundos

CDH analisa sugestão que prevê auxílio-alimentação a servidores aposentados
Economia Há 7 segundos

Banco Central prevê crescimento de 1,5% para o PIB em 2026
Estradas Há 14 minutos

Com investimento de mais de R$ 80 milhões, Estado inicia obras do acesso asfáltico a Pirapó, na ERS-550
Geral Há 14 minutos

Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,76%
Euro
R$ 6,25 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 624,904,90 -3,31%
Ibovespa
145,378,22 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias