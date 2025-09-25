Quatro réus são condenados por assassinato de agricultora natural de Três Passos em Progresso

Após uma sessão marcada por fortes emoções e depoimentos contundentes, o júri popular dos quatro acusados de participação no assassinato da agricultora Eloete de Oliveira (54), foi concluído na noite desta quarta-feira (24), no Fórum de Lajeado.

O julgamento se estendeu até por volta das 23h30 e terminou com a condenação de todos os réus, que agora deverão cumprir penas em regime inicial fechado.

Flávio Bottega, genro da vítima, foi condenado a 23 anos e 11 meses de reclusão; Soleni Farias, a 23 anos e 1 mês de reclusão; Roque Machado, a 21 anos e 11 meses de reclusão; e Darlan Farias, a 19 anos e 6 meses de reclusão. Os quatro foram considerados culpados por envolvimento no crime ocorrido em 13 de fevereiro de 2024, no interior do município de Progresso.

Eloete que era natural de Três Passos foi assassinada com um tiro nas costas e teve o corpo encontrado dias depois, em uma área rural de Sério. O seu marido conseguiu fugir de casa na ocasião do crime e pedir ajuda a um vizinho.

O Ministério Público sustentou durante o julgamento que o homicídio foi premeditado e executado por um grupo que saiu de Boqueirão do Leão até a casa da vítima. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por uma dívida financeira.

Com a sentença, os condenados foram encaminhados ao sistema prisional. A defesa ainda pode recorrer da decisão.