PF faz operação contra contrabando e evasão de divisas em Ibirubá

A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal do Brasil, realizou nesta quinta-feira, 25 de setembro, uma operação em Ibirubá voltada ao combate aos crimes de descaminho, contrabando e operações ilegais de câmbio com finalidade de evasão de divisas.

Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos: dois em residências de empresários da cidade e outros três em estabelecimentos comerciais ligados aos investigados.

De acordo com o inquérito policial, os empresários são suspeitos de comercializar de forma habitual produtos oriundos de contrabando e descaminho, além de indícios de negociações irregulares envolvendo moedas estrangeiras, prática que caracteriza evasão de divisas.

A ação, segundo a Polícia Federal, tem como objetivo proteger a sociedade e os comerciantes que atuam de maneira legal, assegurando a manutenção de empregos e inibindo a concorrência desleal.