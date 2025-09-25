Comissão debate criação da Universidade Federal do Médio e Alto Solimões

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima terça-feira (30) para discutir a criação da Universidade Federal do Médio e Alto Solimões (Ufemas). O debate será realizado às 10 horas, em plenário a ser definido.

A audiência foi sugerida pelo deputado Sidney Leite (PSD-AM). Ele argumenta que a população das regiões do Médio e do Alto Solimões enfrenta altos índices de pobreza, abandono escolar no ensino médio e baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Segundo o parlamentar, a criação da Ufemas, a partir do desmembramento da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), é estratégica para ampliar o acesso ao ensino superior e reduzir desigualdades regionais. “A universidade funcionará como um motor de transformação social, ao promover pesquisa, inovação e bem-estar”, afirma Sidney Leite.