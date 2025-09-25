Cancelado o debate sobre acesso à quimioterapia no Sistema Único de Saúde

Foi cancelado o debate que a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promoveria nesta quinta-feira (25) para discutir os desafios do acesso de pacientes a sessões de quimioterapia no Sistema Único de Saúde (SUS).

O debate havia sido solicitado pela deputada Geovania de Sá (PSDB-SC).

Geovania de Sá afirma que, apesar de existirem normas, como a Lei 12.732/12 , que preveem o início do tratamento de câncer em até 60 dias, a fila para a quimioterapia no SUS pode chegar a 150 dias. Essa demora afeta diretamente as chances de cura dos pacientes e mostra problemas na atenção à saúde.