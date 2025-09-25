PRF apreende 200 kg de maconha com trio paraguaio em Tio Hugo

Na tarde desta quarta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal prendeu três cidadãos paraguaios transportando 200,3 quilos de maconha em uma SUV na BR-386, em Tio Hugo (RS).

O veículo, uma Kia Sorento com placas do Paraguai, foi abordado durante uma operação de combate a crimes transfronteiriços. Durante a inspeção, os policiais encontraram dezenas de tabletes de maconha no porta-malas e em compartimentos ocultos da lataria.

O condutor, de 35 anos, possuía registro criminal por estupro em seu país de origem. Os outros dois ocupantes — um homem de 23 anos e uma mulher de 19 — não tinham antecedentes.

O trio foi encaminhado, junto com o veículo e a droga, à polícia judiciária em Passo Fundo, onde responderá por tráfico internacional de entorpecentes.