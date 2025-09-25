Quinta, 25 de Setembro de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Babá é condenada por tortura brutal contra bebê de 8 meses em Ijuí

Tribunal mantém sentença que responsabiliza cuidadora por submeter criança a sofrimento físico e mental, com base em vídeos e laudos periciais. Caso revolta e levanta alerta sobre segurança infantil.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações TJRS
25/09/2025 às 07h48
Babá é condenada por tortura brutal contra bebê de 8 meses em Ijuí
(Foto: Reprodução/ Rádio Progresso de Ijuí)

A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a condenação de uma babá acusada de torturar um bebê de apenas oito meses, em Ijuí. A decisão reafirma a sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca local, proferida pelo juiz Eduardo Giovelli.

Conforme o processo, a mulher submeteu a criança a repetidos episódios de agressão, causando sofrimento físico e psicológico. Entre as provas, vídeos mostram a cuidadora arremessando o bebê no berço e o tratando com extrema violência.

A relatora do caso, desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, destacou que as imagens são claras e não deixam dúvidas sobre a intenção de causar dor à vítima. “Não se trata de impaciência ou descontrole. Foi um ato deliberado contra um bebê indefeso”, afirmou.

A defesa tentou argumentar que não houve sofrimento evidente, mas o tribunal rejeitou essa tese. Segundo os magistrados, a ausência de choro intenso não anula o crime, pois o sofrimento não precisa ser sempre audível ou visível de forma extrema.

O caso aconteceu entre maio e dezembro de 2022. Os relatos apontam que a babá gritava com o bebê, usava palavrões, forçava a mamadeira em sua boca, imobilizava a criança com força e chegou a colocar travesseiros sobre seu rosto.

A mulher, que tinha 65 anos na época dos fatos, foi condenada a dois anos e 11 meses de reclusão em regime inicial aberto, sem possibilidade de substituição da pena por medidas alternativas. Após a decisão, ela se apresentou ao presídio para iniciar o cumprimento da pena.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 20 minutos

STF adia conclusão de julgamento sobre sigilo de buscas na internet

Ministro Dias Toffoli fez um pesdido de vista

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 55 minutos

Moraes libera redes sociais da deputada Carla Zambelli

Parlamentar está presa na Itália desde julho deste ano

 (Foto: Arte DICOM / TJRS)
Justiça Criminal Há 5 horas

Babá é condenada por tortura contra bebê de oito meses em Ijuí

Tribunal de Justiça do RS manteve sentença que reconhece atos cruéis e reiterados praticados pela mulher durante o cuidado da criança.

 (Foto: Marcio Steiner)
Justiça Penal Há 5 horas

Quatro réus são condenados por assassinato de agricultora natural de Três Passos em Progresso

O genro da vítima está entre os envolvidos

 (Foto: Reprodução / Câmera de monitoramento)
Violência Escolar Há 7 horas

Professora responde na Justiça por lesão corporal contra aluno de três anos no RS

Caso ocorreu em escola particular e foi flagrado por câmeras; educadora foi desligada da instituição

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
22° Sensação
2.7 km/h Vento
41% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
25° 12°
Domingo
16° 13°
Segunda
26° 11°
Terça
26° 15°
Últimas notícias
Câmara Há 2 segundos

Comissão debate desafios da criação de universidades tecnológicas federais
Senado Federal Há 5 segundos

CDH analisa sugestão que prevê auxílio-alimentação a servidores aposentados
Economia Há 7 segundos

Banco Central prevê crescimento de 1,5% para o PIB em 2026
Estradas Há 14 minutos

Com investimento de mais de R$ 80 milhões, Estado inicia obras do acesso asfáltico a Pirapó, na ERS-550
Geral Há 14 minutos

Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,76%
Euro
R$ 6,25 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 624,904,90 -3,31%
Ibovespa
145,378,22 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias