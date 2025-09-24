Motociclista morre em acidente na BR-386 no município de Frederico Westphalen

Um acidente trágico na BR-386, em Frederico Westphalen, resultou na morte de um motociclista de 53 anos na tarde desta quarta-feira, 24. A ocorrência foi registrada no km 28 da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista, natural de Seberi, perdeu o controle de sua moto e caiu na pista. Logo em seguida, ele foi atropelado por um caminhão que vinha no sentido contrário.

O homem foi prontamente socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital, mas infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos. O motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a negatividade para ingestão de álcool.

A PRF permaneceu no local do acidente para orientar o trânsito e realizar a coleta de dados que serão usados na perícia. As causas que levaram à perda de controle da motocicleta ainda estão sendo investigadas.