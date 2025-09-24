Quinta, 25 de Setembro de 2025
Neta confessa ter matado avó de 81 anos com mais de 50 facadas em Lages

Crime brutal chocou a maior cidade da Serra catarinense; mulher de 30 anos foi presa quase cinco meses após o assassinato.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Rádio Província- Com informações Metrópoles
24/09/2025 às 21h24
Neta confessa ter matado avó de 81 anos com mais de 50 facadas em Lages
Uma cena de horror marcou o município de Lages (SC): uma idosa de 81 anos, identificada como Ortelina Wolf, foi morta a facadas dentro de casa no bairro Centenário. O crime ocorreu em 29 de abril e teve violência extrema — mais de 50 golpes atingiram principalmente o rosto e o pescoço da vítima.

A autora do crime, neta da idosa e com 30 anos de idade, foi presa nesta terça-feira (23/9) após investigações intensas da Polícia Civil. Segundo a Delegacia de Investigação Criminal (DIC), ela confessou o homicídio durante interrogatório, alegando “problemas pessoais” com a avó. O nome da suspeita não foi divulgado.

O corpo foi encontrado por familiares no sofá da sala, poucas horas depois de Ortelina ter sido vista com vida. O laudo pericial apontou cortes nos dedos e ferimentos tão profundos que deixaram a vítima irreconhecível.

A crueldade do caso mobilizou as autoridades, que pediram prisão temporária e realizaram buscas e apreensões. Vizinhos e familiares permanecem em choque, enquanto a comunidade cobra justiça. A Polícia Civil investiga se a suspeita agiu sozinha e quais seriam os reais motivos da barbárie.



