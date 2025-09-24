Quinta, 25 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova aumento de pena para tráfico de crack

Proposta segue em análise na Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
24/09/2025 às 21h02
Comissão aprova aumento de pena para tráfico de crack
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (23) projeto de lei que aumenta, de 2/3 até o dobro, as penas para tráfico de crack. A droga é a versão fumável do cloridrato de cocaína, que mistura substâncias alcalinas para tornar seu efeito psicoativo mais potente.

Atualmente, a pena é de reclusão de 5 a 15 anos para quem importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar para consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Na mesma pena estão aqueles que cultivam, vendem ou entregam a planta de coca ou outras substâncias usadas como matéria-prima, ou que utilizam local para o tráfico de drogas.

Para quem auxilia, induz ou instiga alguém ao uso indevido de droga, a pena é de detenção de um a três anos. Já para quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem, a pena é de detenção de seis meses a um ano.

Todas essas penas também incluem multa.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado André Fernandes (PL-CE), ao Projeto de Lei 492/25 , do deputado Sargento Fahur (PSD-PR). Ele justifica a pena mais rigorosa por causa das características particularmente nocivas do crack, por gerar dependência química severa. "Sua rápida absorção pelo organismo produz efeitos intensos e de curta duração, levando o usuário a um ciclo compulsivo de consumo. As consequências dessa dependência ultrapassam a esfera individual, gerando graves problemas sociais, com destaque para o aumento da violência urbana, a desestruturação familiar e a formação de zonas de consumo coletivo, conhecidas como cracolândias", relatou.

Próximos passos
A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes da votação pelo Plenário. Para virar lei, o projeto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 12 minutos

Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação

Despesas financiadas por empréstimos internacionais também ficarão de fora do arcabouço fiscal; texto vai ao Senado

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova renovação do Plano Nacional de Assistência Social a cada dez anos

Projeto segue para o Senado, caso não haja recurso para votação no Plenário

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Governo anuncia medidas para valorizar pajés e saberes indígenas

Programa nacional foi apresentado em audiência da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova Estatuto da Pessoa com Obesidade

Proposta segue para a análise do Senado

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe

Proposta será votada no Plenário

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 22°
14° Sensação
4.07 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Terça
° °
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Senado Federal Há 4 minutos

Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Senado Federal Há 4 minutos

Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Geral Há 4 minutos

Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
COREDE Celeiro Há 40 minutos

Assembleia do COREDE Celeiro define propostas para votação da Consulta Popular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,09%
Euro
R$ 6,26 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,187,04 -0,75%
Ibovespa
146,491,75 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias