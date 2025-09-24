Eudócia destaca debate em subcomissão que avalia combate ao câncer

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (24), a senadora Dra. Eudócia (PL-AL) destacou a realização da primeira audiência pública da Subcomissão de Ciência e Tecnologia em Oncologia (Cascancer), na terça-feira (23). A parlamentar afirmou que o novo espaço da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) é estratégico para reunir especialistas, gestores e legisladores em busca de propostas que reduzam as desigualdades no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliem o acesso a terapias avançadas no combate ao câncer.

— A construção de uma política nacional de ciência e tecnologia voltada à oncologia exige uma abordagem sistêmica, envolvendo a articulação entre os setores público e privado, agências de fomento, universidades, centros de pesquisa e a indústria nacional e internacional. Foi com esse propósito que criamos a Cascancer — afirmou.

A senadora lembrou que o câncer é a segunda causa de morte no Brasil e ressaltou que a desigualdade regional no acesso ao tratamento precisa ser enfrentada com urgência. Ela citou que, enquanto pacientes da rede privada e suplementar têm acesso às imunoterapias, muitos que dependem exclusivamente do SUS permanecem em filas sem perspectiva de receber o mesmo tratamento.

— Aqui eu quero colocar para o Ministério da Saúde, eu quero colocar para o governo federal que olhem com atenção os casos de câncer das pessoas que dependem totalmente do SUS, que têm indicação precisa de serem tratadas com imunoterapias pelos nossos oncologistas clínicos e que, infelizmente, padecem na fila, esperando sequer por uma dose de imunoterapia. Essa dose nunca chega, e esse paciente falece na fila do SUS por não ter acesso a essas terapias avançadas contra o câncer — declarou.