Cofre roubado é achado em carro queimado

Na manhã desta quarta-feira (24), um cofre roubado da loja Ponto dos Consertos foi encontrado aberto dentro de um Gol incendiado, no Central Park, em Passo Fundo. O veículo, modelo 2001, placas de Ibiaçá, estava em situação de furto.

O automóvel já havia sido visto na ação criminosa ocorrida de madrugada, na Rua XV de Novembro, quando quatro homens arrombaram o estabelecimento e levaram o cofre, que pesava cerca de 400 kg. Dentro, havia joias em ouro de clientes, avaliadas em aproximadamente R$ 200 mil.

A Polícia Civil iniciou as investigações e aponta que o grupo demonstrou experiência e planejamento para a execução do crime. O proprietário da loja relatou à Rádio Uirapuru que os criminosos “limparam a loja” e agora teme pelo futuro do negócio, que mantém cinco empregos na cidade.