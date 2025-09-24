CRA aprova novas indicações de emendas ao Orçamento

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) aprovou nesta quarta-feira (24) novas indicações de emendas de comissão (RP8) apresentadas pelos parlamentares à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, ajustando às novas regras de transparência e rastreabilidade.

As emendas destinam recursos ao fomento do setor agropecuário, no âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária. O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), presidente da comissão, foi o relator.

De acordo com o relatório de Zequinha, em 26 de agosto a CRA já tinha aprovado 568 indicações de senadores para emendas, das quais o Ministério da Agricultura encontrou 77 inconsistências. No lugar destas, foram apresentadas 126 indicações com alterações, e acrescentadas 86 indicações novas.

Os senadores ainda poderão apresentar novas indicações até 28 de setembro.