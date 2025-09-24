Quinta, 25 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF marca julgamento de réus do núcleo 4 da trama golpista

Primeira Turma reservou quatro dias em outubro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/09/2025 às 17h38

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) agendou quatro dias do mês de outubro para o julgamento da ação penal contra o núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O colegiado marcou sessões para os dias 14, 15, 21 e 22 de outubro para julgar o caso. Na segunda-feira (22), o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, liberou o processo para julgamento .

Além de Moraes, o colegiado é composto pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux.

Os réus desse núcleo são acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades, em 2022.

Fazem parte deste núcleo os seguintes investigados:

  • Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército);
  • Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército);
  • Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército);
  • Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército);
  • Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército);
  • Marcelo Araújo Bormevet (policial federal);
  • Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Núcleos

Até o momento, somente o núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus, foi condenado.

Além do núcleo 4, devem ser julgados ainda neste ano os núcleos 2 e 3.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 5 horas

STF retoma julgamento sobre quebra de sigilo de buscas na internet

Ministros avaliam recurso do Google contra decisão do STJ

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 10 horas

Defesa pede revogação de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro

Ex-presidente está em prisão domiciliar por não ter cumprido medidas

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Moraes envia denúncia contra Eduardo Bolsonaro para Hugo Motta

Ministro atendeu a pedido da PGR que Câmara seja comunicada

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Barroso defende políticas afirmativas no Poder Judiciário

Pesquisa aponta que apenas 14,3% dos magistrados são negros
Justiça Há 1 dia

Flávio Dino é eleito presidente da Primeira Turma do STF

Eleição ocorreu de forma simbólica

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 22°
14° Sensação
4.07 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Terça
° °
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Senado Federal Há 4 minutos

Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Senado Federal Há 4 minutos

Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Geral Há 4 minutos

Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
COREDE Celeiro Há 40 minutos

Assembleia do COREDE Celeiro define propostas para votação da Consulta Popular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,09%
Euro
R$ 6,26 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,187,04 -0,75%
Ibovespa
146,491,75 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias