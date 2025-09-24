Família denuncia maus-tratos em creche e prefeito confirma afastamento de servidoras em Barra do Guarita

Uma família denunciou que uma criança teria tido a boca colada com fita adesiva por uma professora e uma monitora em uma creche de Barra do Guarita. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do município e provocou forte repercussão entre os moradores, que demonstraram preocupação com a segurança no ambiente escolar.

Após a denúncia, o prefeito Valcier Balestrin confirmou a veracidade do relato e informou que as duas servidoras apontadas foram imediatamente afastadas de suas funções até a conclusão da sindicância aberta pela Prefeitura. Segundo o setor jurídico, testemunhas já estão sendo ouvidas e uma comissão interna foi criada para investigar os fatos.

De acordo com informações preliminares, o episódio teria ocorrido no final de agosto, mas somente em setembro foi registrado oficialmente na Polícia Civil. O prefeito destacou que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para esclarecer o caso e garantir a proteção das crianças atendidas na instituição.

A Rádio Província acompanha a apuração e buscará mais detalhes junto às autoridades policiais e municipais.