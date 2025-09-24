Quinta, 25 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo inicia construção da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul

O governo do Estado dá mais um passo na expansão e modernização do sistema prisional. Começou a construção da Penitenciária Estadual de Caxias do S...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/09/2025 às 14h42
Governo inicia construção da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul
Primeira etapa da obra contempla serviços de decapagem e nivelamento do terreno -Foto: Juliana Cagliari/SOP

O governo do Estado dá mais um passo na expansão e modernização do sistema prisional. Começou a construção da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs) II e III, unidades que terão capacidade para 1.650 detentos. O investimento é de R$ 261,8 milhões. A Secretaria de Obras Públicas (SOP) fiscaliza a execução, prevista para terminar no segundo semestre de 2026, por meio do planejamento e recebimento de projetos da equipe técnica da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS).

O novo complexo terá mais de 25 mil metros quadrados de área construída. A estrutura será formada por oito módulos de vivências coletivas e um pavilhão destinado à reciclagem e ao trabalho dos apenados.

Havia anos que o sistema prisional não recebia investimento para geração de vagas no interior do Estado. Além de Caxias do Sul, há outras obras em andamento em Rio Grande, Passo Fundo e São Borja. Caxias do Sul já tem dois estabelecimentos prisionais: a Penitenciária Estadual, com capacidade de engenharia para 432 presos, e o Presídio Regional, com 298 vagas. A nova unidade vem para minimizar os problemas de superlotação e reduzir o déficit de vagas da região, possibilitando melhores condições de cumprimento de pena e de trabalho para os servidores.

“A dimensão deste projeto e o recurso investido são evidências de que o Rio Grande do Sul voltou a ser um Estado que investe, que trabalha com planejamento, que devolve para a sociedade aquilo que o cidadão espera”, comentou a titular da SOP, Izabel Matte.

Estrutura terá oito módulos de vivências coletivas e um pavilhão destinado à reciclagem e ao trabalho dos apenados -Foto: Divulgação SOP
Estrutura terá oito módulos de vivências coletivas e um pavilhão destinado à reciclagem e ao trabalho dos apenados -Foto: Divulgação SOP

A primeira etapa da obra contempla serviços de decapagem e nivelamento do terreno, que devem ser finalizados até a primeira quinzena de outubro. Na sequência, começará a execução das fundações da ala carcerária.

Avanços no sistema prisional gaúcho

A segurança pública é uma das prioridades do governo Eduardo Leite, que vem adotando medidas em todas as regiões do Estado, com investimentos em infraestrutura, tecnologia e valorização profissional. Desde 2019, oito novas unidades prisionais já foram concluídas e entregues à sociedade.

De acordo com o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, são obras que oportunizam um tratamento penal mais adequado e melhores condições de trabalho aos servidores. "São avanços importantes e significativos, que marcam a história do sistema prisional gaúcho, com a geração de novas vagas, por meio de estruturas qualificadas e seguras", disse.

Atualmente, o governo, por meio da SOP e da SSPS, conduz dez obras de reforma e readequação em andamento, que incluem ampliações estruturais e a criação de espaços voltados ao trabalho e à qualificação dos apenados.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 6 minutos

Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro

Medida não era adotada desde janeiro de 2022

 (Foto: Reprodução Observador Regional)
Violência Doméstica Há 2 horas

Homem ameaça matar a própria mãe e incendiar casa em Panambi

Agressões verbais, destruição de móveis e ameaça de fogo levaram mãe e filho à delegacia.

 (Foto: Metrópoles)
Tragédia Familiar Há 3 horas

Neta confessa ter matado avó de 81 anos com mais de 50 facadas em Lages

Crime brutal chocou a maior cidade da Serra catarinense; mulher de 30 anos foi presa quase cinco meses após o assassinato.
Geral Há 4 horas

Justiça emite 8º mandado de prisão por morte de ex-delegado em SP

Investigação apura se crime tem relação com o PCC

 -
Planejamento Há 8 horas

Governo do Estado apresenta o desempenho do PIB do Rio Grande do Sul no segundo trimestre de 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul apresentou queda de 2,7% no segundo trimestre de 2025, tanto em relação ao trimestre anterior qu...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 22°
14° Sensação
4.07 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Terça
° °
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Senado Federal Há 4 minutos

Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Senado Federal Há 4 minutos

Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Geral Há 4 minutos

Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
COREDE Celeiro Há 40 minutos

Assembleia do COREDE Celeiro define propostas para votação da Consulta Popular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,09%
Euro
R$ 6,26 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,187,04 -0,75%
Ibovespa
146,491,75 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias