CDH aprova medidas para ampliar inclusão em calçadas e travessias

Um projeto aprovado nesta quarta-feira (24) na Comissão de Direitos Humanos (CDH),altera o Estatuto da Cidade para garantir que os planos de rotas ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
24/09/2025 às 14h28
O senador Jorge Seif relatou o projeto, que segue para a CCJ - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Um projeto aprovado nesta quarta-feira (24) na Comissão de Direitos Humanos (CDH),altera o Estatuto da Cidade para garantir que os planos de rotas acessíveis, elaborados pelos municípios, tenham metas definidas com a participação da população e de associações representativas em audiências públicas e debates. A proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O PL 3.181/2019 busca ampliar a gestão democrática das cidades e assegurar que a implantação de calçadas e travessias de pedestres siga critérios de acessibilidade e planejamento estratégico.

O relator, senador Jorge Seif (PL-SC), incluiu emendas para reforçar o combate às desigualdades urbanas. Uma delas estabelece a prioridade de implementação das rotas em áreas de menor renda.

Outra prevê apoio técnico e financeiro da União e dos estados para municípios com até 20 mil habitantes. Prefeitos que deixarem de elaborar o plano poderão responder por improbidade administrativa.

Segundo o senador, dados do Censo de 2022 evidenciam o desafio: 32% dos municípios brasileiros não têm calçadas no entorno dos domicílios, e apenas 15,2% da população vive em ruas com rampa para cadeirantes. Em áreas periféricas, os números são ainda menores, o que reforça a urgência de políticas voltadas à acessibilidade.

Na prática, os planos de rotas acessíveis funcionam como diretrizes para a construção e reforma de passeios públicos, com a integração aos sistemas de transporte coletivo e priorização de locais de grande circulação, como unidades de saúde, escolas e serviços públicos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Relator da MP foi senador Otto (à esq), com senadora Zenaide, ambos médicos, no Plenário nesta quarta - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Aprovada MP que acelera atendimento de especialidades médicas no SUS

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (24) à noite, a medida provisória que criou o Programa Agora Tem Especialistas ( MP 1.301/2025 ). A medida pro...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Eudócia destaca debate em subcomissão que avalia combate ao câncer

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (24), a senadora Dra. Eudócia (PL-AL) destacou a realização da primeira audiência pública da Subco...

 Pacheco manifestou apoio a Davi Alcolumbre, seu antecessor e sucessor na Presidência do Senado - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado

Os senadores Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Randolfe Rodrigues (PT-AP) elogiaram nesta quarta-feira (24) a postura do presidente do Senado, Davi Alcolu...

 Autor do requerimento, Contarato na sessão deliberativa desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Plenário aprova voto de pesar pelo falecimento do servidor Nilo Barroso Neto

O Plenário aprovou, nesta quarta-feira (24), voto de pesar pelo falecimento do embaixador Nilo Barroso Neto, secretário de Relações Internacionais ...

 Reunião da Comissão de Agricultura desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

CRA aprova novas indicações de emendas ao Orçamento

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) aprovou nesta quarta-feira (24) novas indicações de emendas de comissão (RP8) apresentadas pelos ...

