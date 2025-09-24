Celesc recebe reconhecimento nacional no Prêmio ANEEL de Inovação

Fotos: Divulgação/Celesc

A Celesc reafirmou seu compromisso com a inovação ao se destacar no 1º Prêmio ANEEL de Inovação, realizado recentemente durante o Citeenel 2025, em Manaus, o maior congresso brasileiro de tecnologia e eficiência energética do setor elétrico. A companhia ficou entre as finalistas na categoria Empresas de Grande Porte, que reconhece distribuidoras que mais se destacam no desenvolvimento e aplicação de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação regulados pela agência.

O evento também consagrou dois nomes ligados à Celesc na categoria Pessoa Inovadora do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEEL (PD&I). O técnico em Eletrotécnica Rafael Zimmermann Homma, da Celesc, e o professor Rogério Sales Gonçalves, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), receberam o prêmio por desenvolverem um projeto inovador que aplica inteligência artificial em drones-robôs para executar de forma autônoma atividades de manutenção e instalação de sinalizadores em cabos de alta tensão. A tecnologia aumenta a segurança dos trabalhadores, reduz custos operacionais e amplia a eficiência das intervenções na rede elétrica.

Com mais de 15 anos de atuação na área de inovação, Rafael Zimmermann Homma celebrou o reconhecimento: “Este prêmio é um motivo de orgulho não apenas pessoal, mas para toda a equipe envolvida. É o resultado de anos de dedicação e da confiança que a Celesc deposita na inovação para transformar o setor elétrico e tornar nosso trabalho cada vez mais seguro e eficiente”, afirmou ele, que é gerente do projeto na Celesc.

A comitiva da Celesc presente ao Citeenel 2025 foi liderada pelo presidente Tarcísio Rosa, que destacou o significado do reconhecimento para a companhia. Segundo ele, “esse prêmio é a prova de que estamos no caminho certo ao investir em pesquisa e desenvolvimento. É a inovação que nos permitirá oferecer serviços cada vez mais seguros, modernos e sustentáveis para os catarinenses”.

Segurança, eficiência e inovação: drones-robôs com IA da Celesc avançam para o mercado

Após seis anos de pesquisa, testes e aprimoramentos, a Celesc e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) encerraram em agosto mais uma etapa do projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I/ANEEL) que propõe o uso de drones-robôs com inteligência artificial para manutenção em cabos de alta tensão. A iniciativa vem ganhando destaque nacional e agora caminha para sua inserção no mercado, onde poderá apoiar empresas de energia em todo o país e gerar royalties para a Celesc.

O projeto desenvolveu três produtos principais: um drone-robô para limpeza de cadeias de isoladores, um robô móvel para remoção de detritos e um drone-robô para instalação de esferas de sinalização. Além deles, surgiram seis protótipos complementares, como um robô para inspeção de linhas. A tecnologia possibilita executar atividades de manutenção sem desligamento da rede, reduzindo custos e melhorando indicadores como DEC e FEC.

“As manutenções em linha viva são reconhecidamente complexas e perigosas, oferecendo riscos como choque elétrico e lesões por queda. Nossa intenção com o uso dos drones é reduzir significativamente as chances de acidentes, além de diminuir o esforço físico de quem está na linha de frente”, explica a gerente do Departamento de Gestão de Projetos Estratégicos da Celesc, Débora Simoni Ramlow.