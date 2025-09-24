Quinta, 25 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Audiência debate a valorização da função dos pajés; assista

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública nesta terça-feira (23) sobre ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
24/09/2025 às 13h27

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública nesta terça-feira (23) sobre a valorização dos pajés e o reconhecimento de seu papel na preservação da cultura ancestral.

Durante os discursos, houve desabafos sobre as pressões exercidas pelas tecnologias, pelo avanço da fronteira produtiva, pelas missões religiosas e pelo racismo sobre as etnias indígenas — especialmente sobre os pajés, que lutam para manter viva a medicina e a cultura tradicionais.

A audiência foi sugerida pela deputada Juliana Cardoso (PT-SP) e pelo deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE).

Juliana, uma das primeiras indígenas eleitas para a Câmara, enfatizou a importância de dar visibilidade ao papel dos pajés. Gadêlha adiantou que apresentará um projeto de lei para criar o Dia do Pajé, a ser celebrado em 23 de setembro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova aumento de pena para tráfico de crack

Proposta segue em análise na Câmara

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova renovação do Plano Nacional de Assistência Social a cada dez anos

Projeto segue para o Senado, caso não haja recurso para votação no Plenário

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Governo anuncia medidas para valorizar pajés e saberes indígenas

Programa nacional foi apresentado em audiência da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Comissão aprova Estatuto da Pessoa com Obesidade

Proposta segue para a análise do Senado

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe

Proposta será votada no Plenário

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 22°
14° Sensação
4.07 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Terça
° °
Últimas notícias
COREDE Celeiro Há 25 minutos

Assembleia do COREDE Celeiro define propostas para votação da Consulta Popular
Acidente Há 43 minutos

Motociclista morre em acidente na BR-386 no município de Frederico Westphalen
Violência Doméstica Há 2 horas

Homem ameaça matar a própria mãe e incendiar casa em Panambi
Supremo Julgamento Há 2 horas

STF publica ata do caso Bolsonaro e abre disputa por recursos
Economia Há 3 horas

Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,09%
Euro
R$ 6,26 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,992,73 -0,63%
Ibovespa
146,491,75 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias