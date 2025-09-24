Audiência debate a valorização da função dos pajés; assista

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública nesta terça-feira (23) sobre a valorização dos pajés e o reconhecimento de seu papel na preservação da cultura ancestral.

Durante os discursos, houve desabafos sobre as pressões exercidas pelas tecnologias, pelo avanço da fronteira produtiva, pelas missões religiosas e pelo racismo sobre as etnias indígenas — especialmente sobre os pajés, que lutam para manter viva a medicina e a cultura tradicionais.

A audiência foi sugerida pela deputada Juliana Cardoso (PT-SP) e pelo deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE).

Juliana, uma das primeiras indígenas eleitas para a Câmara, enfatizou a importância de dar visibilidade ao papel dos pajés. Gadêlha adiantou que apresentará um projeto de lei para criar o Dia do Pajé, a ser celebrado em 23 de setembro.