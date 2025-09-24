Cancelado debate sobre retomada de obras paralisadas do Ministério da Saúde

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha as obras públicas paralisadas e inacabadas no País cancelou a audiência pública que realizaria nesta quarta-feira (24) para apresentação dos novos resultados do Ministério da Saúde na retomada de obras do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ainda não há nova data para o debate, que foi proposto pela coordenadora do colegiado, deputada Flávia Morais (PDT-GO).

Segundo a deputada, o objetivo é avaliar os resultados alcançados com a implementação da Lei 14.719/23 , que trata da regularização e continuidade de obras de interesse público paralisadas ou inacabadas.

Ela acrescenta que a exposição dos dados permitirá aos parlamentares compreender os impactos regionais, identificar dificuldades locais e colaborar na busca de soluções para a retomada das obras.

Comissão

A comissão externa foi criada em 2023 , a pedido de Flávia Morais, com o objetivo de acompanhar, monitorar e buscar soluções para a conclusão de obras públicas com recursos federais que estão paralisadas ou inacabadas.