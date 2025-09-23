Quarta, 24 de Setembro de 2025
Programa Desenvolve Município apresenta diretrizes de desenvolvimento econômico para cerca de 150 gestores municipais

Cerca de 150 gestores municipais participaram, na terça-feira (23/9), da aula inaugural do Programa Desenvolve Município, realizada na modalidade d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/09/2025 às 21h17
-

Cerca de 150 gestores municipais participaram, na terça-feira (23/9), da aula inaugural do Programa Desenvolve Município, realizada na modalidade de ensino à distância. Promovida pelo governo do Estado, por meio da Invest RS, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), juntamente com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), a ação marcou o início da capacitação inédita voltada a qualificar secretários municipais de desenvolvimento econômico para ampliar a capacidade de atração de investimentos nos municípios gaúchos.

Fortalecimento das economias locais

O programa, que já conta com inscrições de mais de 200 municípios e de quase 400 gestores, reforça o papel do Rio Grande do Sul como protagonista na atração de investimentos, na geração de empregos e no fortalecimento das economias locais. Com o apoio técnico da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), a programação da aula inaugural foi estruturada em três partes.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, iniciou a aula com uma apresentação sobre aspectos ligados ao desenvolvimento, aos desafios enfrentados e à capacidade de investimento do Rio Grande do Sul.

“Essa aula inaugural é mais do que um momento de formação, é um convite à transformação, à inovação e à parceria entre Estado e municípios para gerar oportunidades. O Programa Desenvolve Município, que faz parte do Empreender RS, representa um passo estratégico na construção de um Rio Grande do Sul mais competitivo e preparado para receber investimentos. Ao capacitar gestores municipais, estamos fortalecendo a base do desenvolvimento local, criando condições reais para que cada cidade possa se tornar protagonista no cenário econômico”, disse Polo.

Oportunidades de crescimento

Na sequência, o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, apresentou o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul e abordou a atuação da agência na atração de investimentos e promoção comercial. Prikladnicki também falou sobre investimentos já realizados e projetos em andamento no Estado.

“O Desenvolve Município nasce com o propósito de aproximar os gestores de ferramentas práticas que podem transformar as realidades locais em oportunidades concretas de crescimento. Nosso papel, enquanto Invest RS, é apoiar os municípios para que estejam preparados e capacitados a atrair investimentos e fortalecer a economia. Todo município importa, todo investimento importa”, destacou Prikladnicki.

Encontro realizado de forma virtual buscou ampliar visão sobre a capacidade de atração de investimentos nos municípios gaúchos -Foto: Divulgação Invest RS
Impulsionar investimentos nas regiões

Parceira do projeto, a presidente da Famurs, Adriane Peri, destacou o caráter simbólico da aula, que reuniu gestores de todo o Estado. “Celebramos essa parceria com a Invest RS e o governo, que já começa a dar resultados concretos. Ao mesmo tempo, aproveitamos o momento para reforçar um pleito estratégico, que é a criação de uma linha de crédito específica para os municípios investirem em distritos industriais. Essa iniciativa dará mais fôlego às prefeituras para gerar emprego, atrair investimentos e impulsionar a economia regional”, avaliou Adriana.

Na parte final da aula, a professora da Unisinos Raquel Pontes falou sobre o papel dos municípios na atração e retenção de investimentos, trazendo uma visão prática sobre os fatores que tornam uma cidade mais competitiva e atrativa.

A coordenação técnica do programa é realizada pela diretora de Estratégia e Inteligência da Invest RS, Caroline Bücker, com os analistas Isabella Carpentieri e Frederico Fróes. O Desenvolve Município integra o Empreender RS, lançado em julho deste ano, um conjunto de ações destinadas a estimular o empreendedorismo, atrair investimentos, prospectar mercados e fortalecer a posição do Rio Grande do Sul como um polo de promoção de negócios nacionais e internacionais, coordenado pela Sedec.

Capacitação estruturada

O Desenvolve Município oferecerá, ao longo dos próximos meses, módulos online, mentorias e atividades presenciais de integração. A trilha de aprendizagem abordará temas como governança, inovação, inteligência de dados e cidades inteligentes, com foco na elaboração de Planos Municipais de Atração de Investimentos. Os municípios que concluírem a formação receberão um selo de certificação da Invest RS, atestando sua capacidade técnica para estruturar projetos estratégicos e atrativos.

Texto: Ascom Invest RS
Edição: Secom

