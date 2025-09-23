Mesa da Câmara envia ao Conselho de Ética pedido de suspensão de três deputados

INI-TEXT

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados encaminhou ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar representações contra os deputados Marcos Pollon (PL-MS), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC).

A Mesa encaminhou parecer emitido na semana passada pela Corregedoria e pediu ao Conselho que avalie a recomendação de suspensão de Pollon por três meses e dos demais por um mês.

Os três deputados são acusados de infringir o Código de Ética e Decoro Parlamentar durante a ocupação do Plenário no início de agosto.

No caso de Pollon, a falta foi considerada mais grave em razão de ter feito declarações ofensivas ao presidente da Câmara. Os outros dois são acusados de obstruir a cadeira do presidente.