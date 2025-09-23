Quarta, 24 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Funasa lança Casa do Saneamento para reforçar debate na COP30, em Belém

A casa será um ambiente de debates e busca de soluções para segurança hídrica e universalização do saneamento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
23/09/2025 às 20h03
Funasa lança Casa do Saneamento para reforçar debate na COP30, em Belém
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Alexandre Motta, apresentou à Câmara dos Deputados a “Casa do Saneamento na COP30”. O espaço será inaugurado em Belém (PA) no dia 30 de setembro e funcionará durante a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, prevista para novembro também na capital paraense.

Segundo Alexandre Motta, a casa será um ambiente de debates, difusão de conhecimento e busca de soluções conjuntas para metas de segurança hídrica e universalização do saneamento. “A gente vai inaugurar nesse evento e vai deixar a Casa do Saneamento aberta, inclusive durante a COP, para servir como espaço de apoio e ampliar a capacidade de ação pelo saneamento básico no Brasil”, disse.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (23) em audiência da Comissão de Desenvolvimento Urbano, realizada a pedido do coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Público, deputado Joseildo Ramos (PT-BA).

O parlamentar afirmou que o saneamento deve ser discutido de forma integrada. “Quem fala de saneamento tem que falar de saúde, saneamento e meio ambiente. É uma solução que tem que ter um olhar tripartite, senão não acontece absolutamente nada”, afirmou.

Desafios da Funasa
 A audiência também discutiu os desafios atuais da Funasa, criada nos anos 1990 a partir da fusão da Fundação Serviços de Saúde Pública (Fsesp) com a Superintendência de Campanhas em Saúde Pública (Sucam).

Em 2023, a fundação chegou a ser extinta por meio da Medida Provisória 1156/23 , que perdeu a validade sem votação final. A Funasa foi recriada no mesmo ano e passa por reestruturação. Hoje, está presente em 26 estados e conta com cerca de mil servidores, 65% do quadro original.

Alexandre Motta demonstrou preocupação com o envelhecimento da equipe. A fundação tem 23 mil aposentados e 80% dos servidores ativos com mais de 56 anos. “Nós precisamos recompor a força de trabalho e trazer servidores mais jovens”, disse.

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Funasa e o saneamento ambiental no âmbito da COP 30. Dep. Joseildo Ramos (PT - BA) e Presidente Da Funasa - Fundação Nacional Da Saúde, Alexandre Ribeiro Motta
Debate ocorreu na Comissão de Desenvolvimento Urbano

Atuação
 A Funasa concentra suas ações em municípios de até 50 mil habitantes, que representam 88% das cidades brasileiras, além de áreas rurais em todo o País. Para 2025, o orçamento é de R$ 667 milhões.

Entre as metas estão:

  • reforçar o Programa Nacional de Saneamento Rural;
  • retomar ações de formação e assistência técnica;
  • ampliar a atuação na região Norte.

Alexandre Motta destacou que, embora o desafio seja nacional, a região Norte precisa de tratamento diferenciado.

O deputado Joseildo Ramos afirmou que “o saneamento público escancara as desigualdades sociais no país”. Ele criticou a Lei 14.026/20 , que atualizou o marco do saneamento, por ampliar a participação privada no setor sem priorizar áreas rurais e menos favorecidas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Azul e Gol negam processo de fusão em audiência na Câmara

Também foram debatidas suspeitas de combinação de preços de passagens aéreas entre as principais empresas do setor

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano

Comissão mista vai analisar a medida provisória que liberou R$ 30 bilhões para compensar prejuízos com tarifaço dos EUA
Câmara Há 8 horas

Mesa da Câmara envia ao Conselho de Ética pedido de suspensão de três deputados

Parecer da Corregedoria Parlamentar acusa os deputados de infringir o Código de Ética durante ocupação do Plenário

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 9 horas

Comissão aprova possibilidade de o consumidor escolher fornecedor de energia elétrica

Proposta segue em análise na Câmara

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 9 horas

Comissão da medida provisória sobre licença ambiental especial já tem presidente e relator

A senadora Tereza Cristina foi eleita presidente; ela escolheu o deputado Zé Vitor como relator

Tenente Portela, RS
10°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
Sensação
2.04 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Últimas notícias
Câmara Há 5 horas

Azul e Gol negam processo de fusão em audiência na Câmara
Câmara Há 5 horas

Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Economia Há 5 horas

Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos
Internacional Há 5 horas

Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Economia Há 5 horas

Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +0,00%
Euro
R$ 6,24 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,885,16 +0,44%
Ibovespa
146,424,94 pts 0.91%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6834 (23/09/25)
11
41
51
78
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3494 (23/09/25)
01
04
09
10
11
12
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias