Comissão que analisará atualização do Código Civil será instalada nesta quarta

O Senado criou a Comissão Temporária destinada a analisar o Projeto de Lei (PL) 4/2025 , que promove a mais ampla revisão do Código Civil em mais de duas décadas. A instalação da Comissão está marcada para esta quarta-feira (24), às 15h, quando serão definidos o presidente e o relator do colegiado. O anúncio foi feito em Plenário pelo senador Rogério Carvalho (PT–SE), que presidiu a sessão deliberativa nesta terça-feira (23).
O senador Rogério destacou a importância da proposta, de autoria do senador, Rodrigo Pacheco (PSD–MG), elaborada a partir do anteprojeto construído em 2024 por uma Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Luis Felipe Salomão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
— O texto altera quase 900 artigos e inclui mais de 300 dispositivos, consolidando temas já pacificados pela jurisprudência e pela doutrina, e adequando o Código à realidade atual — explicou Rogério.
Conforme informações da Presidência do Senado, a dimensão do trabalho reflete a complexidade da atualização do Código Civil, que busca modernizar normas que estão em vigor desde 2002.
— A variedade de temas tratados e a quantidade de dispositivos alterados e incluídos demonstram a magnitude do trabalho realizado e a complexidade da tarefa que o Senado tem à frente — reforçou Rogério.
Composição da comissão do Código Civil
Titulares
|Veneziano Vital do Rêgo (MDB–PB)
|Efraim Filho (União–PB)
|Marcos Rogério (PL–RO)
|Rodrigo Pacheco (PSD–MG)
|Otto Alencar (PSD–BA)
|Flávio Arns (PSB–PR)
|Soraya Thronicke (Podemos–MS)
|Carlos Portinho (PL–RJ)
|Weverton (PDT–MA)
|Fabiano Contarato (PT–ES)
|Tereza Cristina (PP–MS)
Suplentes
|Eduardo Braga (MDB–AM
|Sergio Moro (União–PR)
|Laércio Oliveira (PP–SE)
|Angelo Coronel (PSD–BA)
|Chico Rodrigues (PSB–RR)
|Omar Aziz (PSD–AM)
|Eduardo Gomes (PL–TO)
|Astronauta Marcos Pontes (PL–SP)
|Augusta Brito (PT–CE)
|Randolfe Rodrigues (PT–AP)
|Zequinha Marinho (Podemos–PA)