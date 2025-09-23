Homem é preso por tentativa de homicídio em Tenente Portela

Em uma ação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar de Tenente Portela, um homem de 24 anos foi preso na tarde desta terça-feira (23) por tentativa de homicídio. O crime ocorreu na cidade, e a prisão mobilizou as forças de segurança local.

Por volta das 13h, agentes iniciaram as buscas pelo suspeito, que foi localizado no Bairro São Francisco, onde reside. A ação rápida resultou na prisão do indivíduo, que foi levado para a delegacia.

Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao presídio de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça. A identidade do preso não foi divulgada.







