Colisão frontal entre carro e caminhão deixa ferido na BR-468

Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão ocorreu por volta das 15h desta terça-feira (23) na BR-468 em Três Passos. O acidente envolveu um caminhão Ford Cargo 1119 e um Hyundai IX35, próximo a um dos acessos secundários à cidade.

Segundo relato do condutor do caminhão, ele seguia no sentido de Tenente Portela a Três Passos enquanto que o carro vinha na direção contrária. O motorista do caminhão não teria percebido a aproximação do carro no momento em que atravessava a rodovia para entrar na cidade pela estrada vicinal, ocasionando a colisão frontal.

Os motoristas de ambos os veículos não se feriram. O passageiro do carro – filho do motorista – foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar ao Hospital de Caridade de Três Passos para atendimento após sofrer um corte na cabeça; não há detalhes sobre o estado de saúde do ferido.

O trânsito esteve em meia pista no local devido à presença dos veículos sobre a via. A Brigada Militar realizou a orientação do tráfego até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).