Quarta, 24 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Colisão frontal entre carro e caminhão deixa ferido na BR-468

Acidente ocorreu em acesso secundário de Três Passos; passageiro do carro foi encaminhado ao hospital

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
23/09/2025 às 18h58
Colisão frontal entre carro e caminhão deixa ferido na BR-468
(Foto: Aline Hedlund / Rádio Alto Uruguai)

Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão ocorreu por volta das 15h desta terça-feira (23) na BR-468 em Três Passos. O acidente envolveu um caminhão Ford Cargo 1119 e um Hyundai IX35, próximo a um dos acessos secundários à cidade.

Segundo relato do condutor do caminhão, ele seguia no sentido de Tenente Portela a Três Passos enquanto que o carro vinha na direção contrária. O motorista do caminhão não teria percebido a aproximação do carro no momento em que atravessava a rodovia para entrar na cidade pela estrada vicinal, ocasionando a colisão frontal.

Os motoristas de ambos os veículos não se feriram. O passageiro do carro – filho do motorista – foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar ao Hospital de Caridade de Três Passos para atendimento após sofrer um corte na cabeça; não há detalhes sobre o estado de saúde do ferido.

O trânsito esteve em meia pista no local devido à presença dos veículos sobre a via. A Brigada Militar realizou a orientação do tráfego até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Aline Hedlund / Rádio Alto Uruguai)
Incêndio Veícular Há 10 horas

Incêndio atinge motor de carro no centro de Três Passos

Corpo de Bombeiros controlou as chamas rapidamente e ninguém se feriu

(Foto: Repórter Janio Fernandes)
Sessão Tensa Há 19 horas

Brigada Militar é acionada durante votação da PEC da Blindagem em Ijuí

Manifestantes interromperam os trabalhos na Câmara de Vereadores e a Força Tática precisou intervir para garantir a continuidade da sessão

 (Foto: Jornal Província)
Acidente Urbano Há 21 horas

Motociclista é arremessada sobre carro em colisão em Tenente Portela

Ocorrência mobilizou o SAMU na manhã desta terça-feira no Bairro Fries

 (Foto: Três Passos News)
Acidente Rodovia Há 1 dia

Acidente na ponte do Rio da Várzea bloqueia a BR-386, entre Iraí e FW

Colisão sobre a ponte do Rio da Várzea deixa carreta pendurada e interdita a BR-386 entre Iraí e Frederico Westphalen.

 (Foto: Reprodução / Jornal O Celeiro)
Trânsito Há 2 dias

Veículo da saúde de Tenente Portela sai da pista na ERS-155

 Uma passageira sofreu um ferimento leve.

Tenente Portela, RS
10°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
Sensação
2.04 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Últimas notícias
Câmara Há 5 horas

Azul e Gol negam processo de fusão em audiência na Câmara
Câmara Há 5 horas

Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Economia Há 5 horas

Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos
Internacional Há 5 horas

Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Economia Há 5 horas

Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +0,00%
Euro
R$ 6,24 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,885,16 +0,44%
Ibovespa
146,424,94 pts 0.91%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6834 (23/09/25)
11
41
51
78
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3494 (23/09/25)
01
04
09
10
11
12
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias