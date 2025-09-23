Emendas devem ser pagas até três meses antes das eleições, define relator da LDO 2026

Deputado Gervásio Maia, relator da LDO (à esq.), ao lado do presidente da CMO, senador Efraim Filho - Foto: Renato Araújo/Agência Câmara

O relator do projeto daLei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026 ( PLN 2/2025 ), deputado Gervásio Maia (PSB-PB), estabeleceu prazo final de três meses antes das eleições para o pagamento de emendas parlamentares pelo Executivo. A regra vale para emendas individuais e coletivas destinadas a fundos da saúde e para as chamadas transferências especiais (chamadas de emendas Pix).

Maia afirmou que a medida busca dar previsibilidade aos gestores estaduais e municipais. “O que a gente precisa é ter um Orçamento que dê previsibilidade aos gestores do nosso país, governadores, prefeitos”, afirmou.

A LDO define regras para a elaboração e a execução do Orçamento anual. O relatório foi apresentado nesta terça-feira (23) àComissão Mista de Orçamento (CMO), que deve votar o texto no dia 30.

Metas fiscais

A proposta prevê superávit de R$ 34,3 bilhões em 2026, o equivalente a 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). Sem exclusões previstas em lei, como os precatórios, o anexo de metas fiscais indica déficit de R$ 16,9 bilhões. Com as exclusões, o superávit subiria para R$ 38,2 bilhões.

No entanto, no projeto do Orçamento de 2026 (PLN 15/25), enviado três meses depois da LDO, o superavit esperado foi reduzido para R$ 34,5 bilhões.

Prioridades

O projeto original da LDO fixava como prioridade o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e 27 objetivos do Plano Plurianual 2024-2027. Após o acolhimento de emendas, o anexo passou a contar com 64 programas e 128 objetivos.

No total, foram apresentadas 2.465 emendas, sendo 534 ao anexo de metas: 21 de bancadas estaduais, 98 de senadores, 296 de deputados e 119 de comissões permanentes.

Principais mudanças do relatório da LDO 2026

Municípios : dispensa cidades com menos de 65 mil habitantes de comprovar adimplência com o governo para celebrar convênios ou receber recursos;

: dispensa cidades com menos de 65 mil habitantes de comprovar adimplência com o governo para celebrar convênios ou receber recursos; Entidades privadas : autoriza transferências para entidades sem fins lucrativos da área da saúde realizarem obras físicas;

: autoriza transferências para entidades sem fins lucrativos da área da saúde realizarem obras físicas; Emendas individuais : reduz de 105 para 90 dias o prazo para órgãos analisarem propostas, ajustarem planos e divulgarem impedimentos técnicos;

: reduz de 105 para 90 dias o prazo para órgãos analisarem propostas, ajustarem planos e divulgarem impedimentos técnicos; Emendas coletivas e individuais : determina que, se não houver impedimento técnico, a despesa deve ser empenhada em até 30 dias após o fim da análise;

: determina que, se não houver impedimento técnico, a despesa deve ser empenhada em até 30 dias após o fim da análise; Pagamento de emendas : fixa prazo máximo de três meses antes das eleições para pagamento de emendas destinadas a fundos de saúde e assistência social;

: fixa prazo máximo de três meses antes das eleições para pagamento de emendas destinadas a fundos de saúde e assistência social; Despesas com pessoal : permite uso de recursos de emendas coletivas nos fundos de saúde para pagamento de pessoal ativo;

: permite uso de recursos de emendas coletivas nos fundos de saúde para pagamento de pessoal ativo; Dedução : retira desconto de até 4,5% dos recursos de emendas para custeio de fiscalização quando o órgão federal executar diretamente;

: retira desconto de até 4,5% dos recursos de emendas para custeio de fiscalização quando o órgão federal executar diretamente; Transferências especiais (emendas pix) : fixa valor mínimo de R$ 200 mil para obras e R$ 150 mil para serviços, com pagamento integral até três meses antes das eleições;

: fixa valor mínimo de R$ 200 mil para obras e R$ 150 mil para serviços, com pagamento integral até três meses antes das eleições; Rodovias : autoriza destinação de recursos da União para construção e manutenção de rodovias estaduais e municipais ligadas à integração de modais ou ao escoamento da produção;

: autoriza destinação de recursos da União para construção e manutenção de rodovias estaduais e municipais ligadas à integração de modais ou ao escoamento da produção; Fundo eleitoral : inclui fundos partidário e eleitoral entre as despesas que não podem ser contingenciadas;

: inclui fundos partidário e eleitoral entre as despesas que não podem ser contingenciadas; Obras inacabadas: retira dispositivo que obrigava aplicação de recursos de emendas em obras não concluídas.

Da Agência Câmara de Notícias