Quarta, 24 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Presidente do Senado lamenta morte de servidor Nilo Barroso Neto

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou nota oficial nesta terça-feira (23) em que lamenta a morte de Nilo Barroso Neto, secretário de Re...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
23/09/2025 às 18h33
Presidente do Senado lamenta morte de servidor Nilo Barroso Neto
Nilo Barroso Neto era escritor, diplomata e secretário de Relações Internacionais da Presidência do Senado - Foto: Arquivo Pessoal

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou nota oficial nesta terça-feira (23) em que lamenta a morte de Nilo Barroso Neto, secretário de Relações Internacionais da Presidência do Senado. Davi destacou a carreira de Nilo, reconhecido pela competência e pelo espírito público, qualidades que marcaram sua trajetória no serviço público e conquistaram a admiração de colegas e amigos.

Também em nota, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado, expressou pesar pela morte de Nilo Barroso Neto. Segundo Pacheco, o diplomata "exerceu de maneira destacada o cargo que lhe foi confiado, demonstrando sensibilidade, zelo e humanidade nas discussões diplomáticas de interesse do Senado".

Leia as notas na íntegra:

Nota de pesar

Brasília, 23 de setembro de 2025

A Presidência do Senado Federal manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor Nilo Barroso Neto, secretário de Relações Internacionais da Presidência, diplomata e escritor, servidor de carreira do Ministério das Relações Exteriores.

Nilo foi um servidor exemplar, cuja competência, dedicação e espírito público marcaram sua trajetória profissional. Mais do que isso, foi um colega amável, generoso e leal, que conquistou o respeito e a admiração de todos com quem conviveu. Sua ausência será profundamente sentida por esta Casa.

Neste momento de dor, prestamos homenagem ao legado que deixa e expressamos nossos mais sinceros sentimentos à família, aos amigos e colegas de trabalho, desejando conforto e força para enfrentar esta irreparável perda.

Davi Alcolumbre
Presidente do Senado Federal

Nota de pesar

“Com profunda tristeza, recebi a notícia do falecimento do embaixador Nilo Barroso, que trabalhou comigo no período em que exerci os dois mandatos de presidente do Congresso Nacional, no cargo de diretor de Relações Internacionais da Presidência do Senado. Diplomata de carreira do Itamaraty, Nilo Barroso, que também era escritor, ambientalista e defensor das causas sociais, exerceu de maneira destacada o cargo que lhe foi confiado, demonstrando sensibilidade, zelo e humanidade nas discussões diplomáticas de interesse do Senado. Aos familiares, amigos e admiradores, envio os meus sentimentos pela perda de um ser humano, cuja falta será muito sentida por todos nós, mas que deixa um legado que, certamente, vai nos inspirar a continuarmos trabalhando pelo país e pelos brasileiros".

Senador Rodrigo Pacheco

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O assunto foi discutido em audiência promovida pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 8 horas

CDH: atendimento à mulher indígena vítima de violência deve respeitar especificidades

O combate à violência contra a mulher indígena precisa levar em conta suas especificidades culturais e, durante o atendimento à vítima, é essencial...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Izalci Lucas reforça voto contrário à PEC do Mandato

Durante pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (23), o senador Izalci Lucas (PL-DF) reiterou sua oposição à PEC 3/2021 , que exige autorizaçã...

 Senador Rogério, na presidência da sessão, anunciou criação da comissão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Comissão que analisará atualização do Código Civil será instalada nesta quarta

O Senado criou a Comissão Temporária destinada a analisar o Projeto de Lei (PL) 4/2025 , que promove a mais ampla revisão do Código Civil em mais d...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Nelsinho Trad celebra aniversário de 35 anos do SUS

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (23), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) celebrou o aniversário de 35 anos do Sistema Único de Saúde, (SUS)...

 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia

Em pronunciamento nesta terça-feira (23), o senador Márcio Bittar (PL–AC) criticou o que chamou de "showmício" em atos recentes contra a anistia ao...

Tenente Portela, RS
10°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
Sensação
2.17 km/h Vento
84% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Azul e Gol negam processo de fusão em audiência na Câmara
Câmara Há 4 horas

Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Economia Há 4 horas

Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos
Internacional Há 4 horas

Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Economia Há 4 horas

Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +0,00%
Euro
R$ 6,24 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,892,27 +0,44%
Ibovespa
146,424,94 pts 0.91%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6834 (23/09/25)
11
41
51
78
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3494 (23/09/25)
01
04
09
10
11
12
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias