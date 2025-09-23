Teresa Leitão: manifestações de domingo demonstram apoio à democracia

Em pronunciamento nesta terça-feira (23), a senadora Teresa Leitão (PT-PE) afirmou que os protestos do último domingo demonstraram apoio à democracia. Ela destacou que as ações contra a PEC 3/2021 e ao projeto de lei que propõe anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro marcam um “novo ciclo daeresistência”.

Para a senadora, essas propostas são uma tentativa de criar privilégios inaceitáveis e abrem “brechas perigosas” para ataques a instituições democráticas. Ela disse é responsabilidade do Senado impedir que essas duas iniciativas avancem.

— O Senado assume o protagonismo necessário, reforça a sua atuação perante a sociedade como um defensor da nossa Constituição Federal e da democracia e demonstra atenção em responder aos anseios do povo.

A parlamentar também declarou que a condenação de Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) “enterrou um ciclo de golpismo”.

Teresa ressaltou que, agora, o Congresso deve priorizar a análise e a aprovação de projetos de interesse da população, como os que tratam da ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, do fim da jornada "6x1" e do novo Plano Nacional de Educação (PNE).

Lúrya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira