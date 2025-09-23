Quarta, 24 de Setembro de 2025
Setembro tem sorteio mensal do Nota Fiscal Gaúcha com prêmios extras do Ganha-Ganha Farroupilha

A quinta-feira (25/9) poderá ser o dia de sorte para os participantes do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Nesta data, será realizado o sorteio me...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/09/2025 às 18h02
-

A quinta-feira (25/9) poderá ser o dia de sorte para os participantes do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Nesta data, será realizado o sorteio mensal de número 156, referente ao mês de setembro, com R$ 200 mil em prêmios. O destaque vai para a premiação principal de R$ 50 mil, além de dez prêmios de R$ 5 mil e cem de R$ 1 mil.

Participam automaticamente todos os cidadãos cadastrados no NFG que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras feitas durante o mês de agosto. Quanto mais notas e maior o valor das compras, mais bilhetes são gerados para concorrer. Em setembro, 71,9 milhões de bilhetes estão concorrendo.

Mas setembro também traz uma novidade especial: junto ao sorteio mensal, será realizado o sorteio extra da campanha Ganha-Ganha Farroupilha, com cinco prêmios de R$ 10 mil. A ação celebra o mês mais tradicionalista do ano e reforça o compromisso do programa com a valorização da cultura gaúcha e o incentivo à cidadania fiscal.

Ganha-Ganha Farroupilha

O Ganha-Ganha Farroupilha é uma campanha estadual criada para impulsionar o comércio varejista e de serviços durante o Mês Farroupilha, além de valorizar a tradição gaúcha. Empresas participantes oferecem promoções e condições especiais, enquanto governo e entidades parceiras realizam a divulgação para atrair consumidores e movimentar a economia local.

Prêmios do sorteio mensal de setembro

  • 1 prêmio de R$ 50 mil
  • 10 prêmios de R$ 5 mil
  • 100 prêmios de R$ 1 mil

Prêmios do sorteio especial Ganha-Ganha Farroupilha

  • 5 prêmios de R$ 10 mil

Os resultados serão divulgados no mesmo dia do sorteio, e os ganhadores serão comunicados por SMS e e-mail. O resgate deve ser feito pelo site ou aplicativo do NFG, na aba “Meus Prêmios”. O depósito não é imediato, mas o valor está garantido para quem solicitar dentro do prazo.

Conheça as vantagens do NFG

Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitarem a inclusão do número do CPF nas notas fiscais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal liderada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual. Com isso, os cidadãos inscritos podem obter diferentes vantagens. Confira os detalhes sobre cada modalidade:

  • Sorteios mensais:ocorrem tradicionalmente após as últimas quartas-feiras de cada mês (com exceções em datas especiais) e distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. No mês de dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no período válido participam automaticamente.
  • Receita da Sorte:distribui diariamente prêmios instantâneos de R$ 500 e de R$ 50. No total, são R$ 20,5 mil por dia. Em datas especiais, as premiações chegam a R$ 1 mil. Para concorrer, é preciso ter o aplicativo do NFG instalado e solicitar CPF na nota. No mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba “Receita da Sorte” e clicar na nota fiscal ou fazer a leitura doQR Codedo documento. O resultado sai na hora.
  • Receita Certa:distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente.
  • Bom Cidadão:é um desconto automático no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas.
  • Repasse a entidades:na hora do cadastro, os cidadãos podem escolher pelo menos uma entidade da sua região que atue nas áreas de assistência social, educação, saúde e proteção animal. As instituições indicadas podem receber repasses em dinheiro – são R$ 21 milhões encaminhados por ano. É possível indicar até cinco entidades, sendo que uma delas deve pertencer a um Conselho Regional de Desenvolvimento diferente dos demais.

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

