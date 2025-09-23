Setembro tem sorteio mensal do Nota Fiscal Gaúcha com prêmios extras do Ganha-Ganha Farroupilha

A quinta-feira (25/9) poderá ser o dia de sorte para os participantes do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Nesta data, será realizado o sorteio mensal de número 156, referente ao mês de setembro, com R$ 200 mil em prêmios. O destaque vai para a premiação principal de R$ 50 mil, além de dez prêmios de R$ 5 mil e cem de R$ 1 mil.
Participam automaticamente todos os cidadãos cadastrados no NFG que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras feitas durante o mês de agosto. Quanto mais notas e maior o valor das compras, mais bilhetes são gerados para concorrer. Em setembro, 71,9 milhões de bilhetes estão concorrendo.
Mas setembro também traz uma novidade especial: junto ao sorteio mensal, será realizado o sorteio extra da campanha Ganha-Ganha Farroupilha, com cinco prêmios de R$ 10 mil. A ação celebra o mês mais tradicionalista do ano e reforça o compromisso do programa com a valorização da cultura gaúcha e o incentivo à cidadania fiscal.
Ganha-Ganha Farroupilha
O Ganha-Ganha Farroupilha é uma campanha estadual criada para impulsionar o comércio varejista e de serviços durante o Mês Farroupilha, além de valorizar a tradição gaúcha. Empresas participantes oferecem promoções e condições especiais, enquanto governo e entidades parceiras realizam a divulgação para atrair consumidores e movimentar a economia local.
Prêmios do sorteio mensal de setembro
Prêmios do sorteio especial Ganha-Ganha Farroupilha
Os resultados serão divulgados no mesmo dia do sorteio, e os ganhadores serão comunicados por SMS e e-mail. O resgate deve ser feito pelo site ou aplicativo do NFG, na aba “Meus Prêmios”. O depósito não é imediato, mas o valor está garantido para quem solicitar dentro do prazo.
Conheça as vantagens do NFG
Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitarem a inclusão do número do CPF nas notas fiscais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal liderada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual. Com isso, os cidadãos inscritos podem obter diferentes vantagens. Confira os detalhes sobre cada modalidade:
