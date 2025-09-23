Esperidião Amin defende anistia e celebra encontro entre Lula e Trump

O senador Esperidião Amin (PP-SC) voltou a defender a anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ao discursar em Plenário nesta terça-feira (23), ele afirmou que a anistia serviria para unir os brasileiros. Também disse que os vandalismos cometidos foram consequências de um “efeito manada”.

Esperidião Amin também comparou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro ao "efeito Lúcifer", fenômeno descrito no livro do psicólogo Philip Zimbardo, segundo o qual "pessoas boas" podem se tornar "más", principalmente em aglomerados. Para o senador, os participantes do ato não pretendiam aplicar um golpe de Estado.

— Além dos 1.200 condenados, nós estamos condenando uma população de mais de 200 milhões de habitantes a acreditar que havia um golpe — declarou.

O senador também celebrou o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump durante a Assembleia Geral da ONU. Ele disse estar satisfeito e enfatizou que o presidente Lula deve buscar o diálogo, mesmo com opositores, em favor dos interesses da nação.

— O chefe da tribo, nesse caso, o presidente da República, tem de cumprir a responsabilidade que decorre do exercício do seu cargo.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira