Governador Eduardo Leite destaca investimentos em transportes e logística na abertura da 24ª Transposul

O governador Eduardo Leite participou, nesta terça-feira (23/9), da abertura da 24ª Transposul - Feira e Congresso de Transporte e Logística. O evento, organizado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs), reúne mais de 120 marcas expositoras em Porto Alegre – incluindo montadoras multinacionais de caminhões, empresas de serviços especializados, bancos, financeiras e fabricantes de implementos, pneus e peças.

Leite destacou a relevância do setor de transportes e logística para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e para o dia a dia da população. “A Transposul é um evento muito importante que reúne um setor fundamental na nossa economia e na vida de todos. Qualquer demanda da população, seja de saúde, de negócios ou de bens de consumo demanda a logística”, disse. “Durante as enchentes, isso ficou ainda mais claro, pois precisamos do setor para abastecer hospitais e trazer doações de todo o Brasil – tudo exigia uma complexidade logística. Isso demonstrou ainda mais a importância e a capacidade das empresas que atuam na área e que foram de grande valia naquele momento.”

A feira, que na edição anterior movimentou mais de R$ 1,5 bilhão em negócios e atraiu mais de 20 mil visitantes, volta a reunir empresários, fornecedores e especialistas do setor, reforçando o papel estratégico do RS na logística brasileira. O evento se consolidou como o maior de inovação e negócios em transportes e logística do país e a segunda maior feira do setor no Brasil.

“Realizar a Transposul após as enchentes de 2024 é uma oportunidade de mostrar a força e a resiliência do Rio Grande do Sul, além da sua capacidade de se reerguer. Este evento movimenta o mercado e contribui de forma expressiva para a economia gaúcha, gerando negócios. Os setores econômicos precisam se unir para, assim, ajudar no crescimento do Estado”, afirmou o presidente do Setcergs, Delmar Albarello.

Na solenidade de abertura, foi apresentada também a campanha institucional “Tudo gira sobre rodas”, promovida pelo Setcergs. A iniciativa valoriza o setor como um dos maiores empregadores e protagonistas do desenvolvimento econômico.

Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Modal rodoviário

Durante o evento, Leite destacou os avanços obtidos com os investimentos em infraestrutura de transporte rodoviário. Desde 2019, o Estado já aplicou na área mais de R$ 4,7 bilhões em obras de recuperação de vias, acessos municipais e ligações regionais. Entre os destaques estão a conclusão da obra histórica da ERS-118, duplicações, construção de pontes e conservação de pavimentos.

As concessões rodoviárias também ampliaram a capacidade de investimento: R$ 8,2 bilhões já estão previstos em contratos assinados para 476 quilômetros de rodovias, enquanto novas rodadas podem injetar R$ 13,1 bilhões em mais 935 quilômetros.

Após as cheias de maio de 2024, o governo destinou outros R$ 4 bilhões para reconstrução e resiliência da malha, incluindo R$ 370 milhões para a construção de uma nova ponte no Vale do Taquari.

Portos e logística hidroviária

O Porto de Rio Grande, conhecido como “Porto do Mercosul”, recebeu R$ 1,2 bilhão em investimentos da Portos RS no período de 2022 a 2025. Os recursos contemplam dragagem, sinalização e modernização da hidrovia, reforçando a infraestrutura para exportações destinadas a mais de 200 mercados – incluindo China, Estados Unidos, Europa e Argentina.

Aviação regional e internacional

No setor aéreo, o Estado lidera em número de aeroportos e rotas regionais, com mais de 20 conexões. O programa de incentivos à aviação, que reduz o ICMS sobre o combustível de aviação, permitiu a ampliação de rotas. A partir de setembro de 2025, a Latam passará a oferecer novos voos para Buenos Aires, Florianópolis e Belo Horizonte, fortalecendo o Estado como hub internacional.

Além disso, os aeroportos de Santo Ângelo e Passo Fundo estão em processo de concessão à iniciativa privada, com previsão de R$ 102,2 milhões em investimentos ao longo de 30 anos, destinados à modernização de terminais e ampliação de áreas de apoio.

Planejamento de longo prazo

O governador destacou ainda a elaboração do Plano Estadual de Logística de Transportes (Pelt), desenvolvido em parceria com a Infra S.A. O projeto pretende mapear gargalos, planejar cenários futuros e orientar investimentos públicos e privados nos próximos 20 anos. O processo incluirá três audiências públicas para ouvir prefeitos, entidades representativas e setores econômicos.