Quarta, 24 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tereza Cristina presidirá comissão da MP da licença ambiental especial

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) foi eleita presidente da comissão que analisará a medida provisória da licença ambiental especial ( MP 1.308/202...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
23/09/2025 às 17h18
Tereza Cristina presidirá comissão da MP da licença ambiental especial
A senadora Tereza Cristina foi eleita presidente da comissão de deputados e senadores que analisará a MP 1.308/2025 - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) foi eleita presidente da comissão que analisará a medida provisória da licença ambiental especial ( MP 1.308/2025 ). A eleição aconteceu nesta terça-feira (23).

A comissão é mista, ou seja, é composta por senadores e deputados federais. Em seguida à sua escolha, Tereza indicou o deputado federal Zé Vitor (PL-MG) como relator do colegiado.

A MP 1.308/2025 foi publicada em 8 de agosto. Nesse mesmo dia foram publicados os vetos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a 63 dispositivos do PL 2.159/2021 , projeto que deu origem à Lei Geral do Licenciamento Ambiental .

Entre os dispositivos vetados estavam os que tratavam da licença ambiental especial (que é o tema da MP).

Além da medida provisória, o governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei, que tramitará em regime de urgência, para recompor e dar nova redação a alguns dos dispositivos que haviam sido vetados.

De acordo com o Executivo, a MP dará mais agilidade ao licenciamento de obras e empreendimentos considerados estratégicos. Com a licença ambiental especial, o governo poderá, por exemplo, permitir atividades como a exploração de petróleo na Amazônia.

Essa medida provisória precisa ser votada no Congresso Nacional em até 120 dias (contados a partir de 8 de agosto) para não perder a validade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O assunto foi discutido em audiência promovida pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

CDH: atendimento à mulher indígena vítima de violência deve respeitar especificidades

O combate à violência contra a mulher indígena precisa levar em conta suas especificidades culturais e, durante o atendimento à vítima, é essencial...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Izalci Lucas reforça voto contrário à PEC do Mandato

Durante pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (23), o senador Izalci Lucas (PL-DF) reiterou sua oposição à PEC 3/2021 , que exige autorizaçã...

 Senador Rogério, na presidência da sessão, anunciou criação da comissão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Comissão que analisará atualização do Código Civil será instalada nesta quarta

O Senado criou a Comissão Temporária destinada a analisar o Projeto de Lei (PL) 4/2025 , que promove a mais ampla revisão do Código Civil em mais d...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Nelsinho Trad celebra aniversário de 35 anos do SUS

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (23), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) celebrou o aniversário de 35 anos do Sistema Único de Saúde, (SUS)...

 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia

Em pronunciamento nesta terça-feira (23), o senador Márcio Bittar (PL–AC) criticou o que chamou de "showmício" em atos recentes contra a anistia ao...

Tenente Portela, RS
10°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
Sensação
2.04 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Últimas notícias
Câmara Há 5 horas

Azul e Gol negam processo de fusão em audiência na Câmara
Câmara Há 5 horas

Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Economia Há 5 horas

Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos
Internacional Há 5 horas

Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Economia Há 5 horas

Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +0,00%
Euro
R$ 6,24 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,885,16 +0,44%
Ibovespa
146,424,94 pts 0.91%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6834 (23/09/25)
11
41
51
78
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3494 (23/09/25)
01
04
09
10
11
12
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias